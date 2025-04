Quali sono i supermercati aperti in Italia per Pasqua e pasquetta: ecco quali punti vendita sono aperti il 20 e il 21 aprile 2025 e con quali orari

Le festività di Pasqua e Pasquetta rappresentano per molti italiani un momento di festa e l’occasione per trascorrere del tempo con gli amici o in famiglia. Molti hanno già fatto la spesa per queste giornate, ma può succedere di aver dimenticato qualcosa di importante. Per questo alcuni supermercati e centri commerciali restano aperti anche se con orari ridotti o limitati. La situazione varia notevolmente da zona a zona, rendendo indispensabile consultare i siti ufficiali o le app delle singole catene per avere informazioni aggiornate e precise. I centri commerciali più grandi, invece, dato che offrono non solo negozi ma anche ristoranti, bar, cinema e altre forme di intrattenimento, tendono a essere aperti soprattutto a Pasquetta, offrendo così una possibilità di svago e acquisti.

Supermercati aperti a Pasqua e Pasquetta 2025

Pasqua 2025 cade di domenica 20 aprile, e in questa giornata la maggior parte dei supermercati italiani rimarrà chiusa. Come avvenuto anche nel 2024 alcune catene, però, prevedono aperture con orario ridotto, generalmente limitate alla fascia mattutina. Tra queste si annoverano Carrefour, Conad, Despar e Il Gigante, che in molte località manterranno aperti alcuni punti vendita per consentire agli utenti di effettuare acquisti dell’ultimo minuto. Al contrario, supermercati come Bennet, Esselunga, MD, Tigros, Lidl, Pam Panorama e Unes chiuderanno completamente le loro sedi nella giornata di Pasqua.

È importante sottolineare che le eccezioni per Pasqua e Pasquetta 2025 si segnalano soprattutto nelle grandi città. A Roma, ad esempio, il punto vendita Coop di via Giustiniani, nel centro storico, rimarrà aperto sia a Pasqua che a Pasquetta con orario continuato dalle 8:00 alle 22:00. Anche il Carrefour di via Vittoria nella Capitale seguirà un’apertura simile. Per quanto riguarda Conad non c’è una decisione unica per tutta la penisola, dipende dalle località: molti punti vendita saranno aperti sia a Pasqua che a Pasquetta, seppur con orari ridotti, mentre altri no. Lo stesso farà anche Crai. Despar, invece, manterrà la maggior parte dei suoi negozi chiusi a Pasqua, aprendo invece a Pasquetta. Il Gigante, invece, vedrà alcuni dei suoi negozi lombardi aperti a Pasqua (anche se solo al mattino), mentre a Pasquetta la maggior parte dei punti saranno aperti.

Per quanto riguarda Pasquetta, lunedì 21 aprile, la situazione è più favorevole per chi deve fare la spesa. La maggior parte dei supermercati sarà aperta, anche se spesso con orari ridotti, soprattutto nei punti vendita situati in centri più piccoli. Tra i supermercati aperti figurano Aldi, Bennet, Carrefour, Conad, Despar, Esselunga, Il Gigante, Iper, Lidl, MD, Pam Panorama, Tigros e Unes. Esselunga, ad esempio, rimarrà chiusa a Pasqua ma aprirà a Pasquetta con orario in genere dalle 8:00 alle 20:00. Anche in questo caso, il consiglio è di verificare sempre le aperture e gli orari specifici sul sito, sulle pagine social ufficiali o sull’app del supermercato poiché possono variare da punto vendita a punto vendita.

Centri commerciali aperti a Pasqua e Pasquetta 2025

I centri commerciali rappresentano una realtà diversa rispetto ai supermercati, poiché offrono un’esperienza più completa, con negozi, ristoranti, bar, cinema e altre forme di intrattenimento. Per questo motivo, molti sono aperti soprattutto a Pasquetta, quando le famiglie e i gruppi di amici cercano luoghi dove trascorrere la giornata, soprattutto se il meteo è previsto piovoso.

Nel milanese, il centro commerciale di Arese, ad esempio, resterà aperto tutti i giorni dalle 9 alle 22, compresi Pasqua e Pasquetta. Anche il centro commerciale Merlata Bloom aprirà a Pasquetta dalle 9 alle 22, mentre il Carrefour Assago Milanofiori sarà aperto parzialmente a Pasqua dalle 7:30 alle 14 e a Pasquetta dalle 7:30 alle 21. Il Centro Commerciale Fiordaliso di Rozzano chiuderà a Pasqua ma aprirà a Pasquetta dalle 15 alle 18. In Veneto, Noventa di Piave Designer Outlet – (Venezia) sarà chiuso a Pasqua, aperto dalle 10 alle 20 a Pasquetta. Lo stesso vale per Valecenter di Marcon (Venezia), Nave De Vero di Marghera (Venezia) e Adigeo (Verona).

Anche a Roma molti centri commerciali saranno chiusi a Pasqua 2025, ma apriranno a Pasquetta con orari variabili. Parco Da Vinci e Valmontone Outlet saranno aperti dalle 10 alle 21, così come Euroma2 e The Wow Side – Shopping Centre e Aura. Castel Romano Designer Outlet aprirà dalle 10 alle 20, mentre Roma Est sarà aperto dalle 10 alle 22, e l’Ipermercato Panorama dalle 8:30 alle 22.

In Campania, il Centro Commerciale Centro Campania a Marcianise sarà chiuso a Pasqua ma aprirà a Pasquetta dalle 10 alle 22, mentre La Reggia Outlet sempre a Marcianise sarà chiusa a Pasqua e aperta a Pasquetta dalle 10 alle 21. Altre strutture come il Parco Commerciale Grande Sud a Giugliano e Quarto Nuovo resteranno chiuse in entrambe le giornate. A Napoli, la Birreria rimarrà chiusa sia a Pasqua che a Pasquetta.

In Sicilia, la situazione è simile: molti centri commerciali e supermercati rimarranno chiusi a Pasqua, ma saranno aperti a Pasquetta con orari ridotti o normali. Il Sicilia Outlet Village, ad esempio, sarà chiuso a Pasqua ma aperto a Pasquetta dalle 10 alle 21, lo stesso vale per il centro commerciale Poseidon.