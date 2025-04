A Milano arrivano le strisce rosa per le auto: sono nuovi parcheggi riservati ai neogenitori con regole precise per ottenere il pass e evitare multe

A Milano sono in arrivo le nuove strisce rosa per le auto, una novità che si prepara a cambiare, almeno in parte, la geografia della sosta cittadina: si tratta di posteggi simili a quelli delimitati dalle tradizionali linee blu, ma con una tinta distintiva e un obiettivo ben preciso. A chi sono dedicati questi parcheggi speciali?

Dove si trovano e a chi sono riservate le strisce rosa a Milano

I nuovi parcheggi rosa sono stati pensati per favorire la mobilità dei neo-genitori, in particolare di coloro che hanno bambini molto piccoli. A poter usufruire di questi spazi saranno infatti i genitori con figli di età inferiore ai due anni, purché siano presenti in auto al momento della sosta.

L’obiettivo dell’iniziativa è duplice: da un lato agevolare la vita quotidiana dei genitori con bambini piccoli, spesso costretti a spostamenti complessi, dall’altro sensibilizzare gli automobilisti sull’importanza di rispettare gli spazi destinati a categorie vulnerabili.

Nelle prossime settimane ne verranno attivati una cinquantina in varie zone urbane. Il piano, però, non si ferma qui: il Comune ha previsto un’estensione graduale fino a raggiungere 600 parcheggi riservati, tutti all’interno dei confini della città.

In questa prima fase, il Comune ha individuato una serie di luoghi strategici per l’attivazione dei parcheggi rosa; si tratta principalmente di aree adiacenti alle principali strutture sanitarie della città. I primi posteggi sono previsti in via Capecelatro, nei pressi dell’IRCCS Santa Maria Nascente, e in via Bignami, dove si trova il presidio ospedaliero Cto. Altri stalli saranno attivi in via Jommelli (Istituto Clinico Città Studi), via Buonarroti (clinica Columbus), e via Monreale, vicino all’Istituto Clinico San Siro.

Ulteriori parcheggi sono stati previsti anche in piazzale Principessa Clotilde, in prossimità dell’ospedale Fatebenefratelli e Oftalmico, e in via De Togni, dove ha sede l’ospedale San Giuseppe. L’elenco continua con via Nava (Humanitas San Pio X), via San Giusto (ospedale San Carlo), via Magnasco (Istituto Auxologico San Luca) e via Di Rudinì, nei pressi dell’ospedale San Paolo.

Le regole per parcheggiare nelle strisce rosa a Milano

Per poter sostare nei parcheggi rosa non basta semplicemente essere genitori: è necessario ottenere un pass specifico rilasciato dal Comune di Milano. Il requisito fondamentale è che il bambino, di età inferiore ai due anni, sia presente nel veicolo al momento del parcheggio.

Per fare richiesta del permesso, è necessario presentare una documentazione medica rilasciata da strutture pubbliche o private. Il Comune ha chiarito che occorrerà una “certificazione medica rilasciata da professionisti sanitari, sia afferenti a strutture pubbliche che a strutture private, attestanti le generalità della donna, la data presunta del parto ed ogni elemento utile al fine di certificare lo stato di gravidanza”, come si legge su ‘Milano Today’.

Una volta accettata la domanda, l’autorizzazione verrà fornita in doppio formato: “in formato cartaceo e digitale, previa registrazione della targa nel Sistema di rilevamento delle infrazioni del Comune di Milano”.

L’utilizzo improprio dei parcheggi rosa rappresenta una violazione del codice della strada. Questa tipologia di parcheggio è infatti regolamentata dall’articolo 188bis, introdotto nel 2021, che tutela il diritto alla sosta per chi ne ha effettivo bisogno. Le sanzioni previste non sono trascurabili: si va da un minimo di 87 euro fino a un massimo di 344 euro, a seconda della gravità dell’infrazione e della recidiva.