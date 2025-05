Stash, noto per essere il frontman della band The Kolors, ha aperto una focacceria a Capri con Giuseppe Aprovidolo, amico e imprenditore londinese

Antonio Fiordispino, meglio noto come Stash, è il carismatico frontman dei The Kolors, la band che ha conquistato il grande pubblico italiano grazie a una miscela di pop, rock ed elettronica. Nato a Caserta e cresciuto a Napoli, Stash ha saputo farsi notare fin dagli esordi per il suo talento vocale e il carisma sul palco. La sua carriera musicale ha avuto una svolta decisiva con la partecipazione e la vittoria ad Amici di Maria De Filippi nel 2015, che ha segnato l’inizio di un percorso ricco di successi. Ma oggi, accanto alla musica, Stash aggiunge un nuovo capitolo alla sua carriera: ha aperto una focacceria a Capri,

L’apertura della nuova focacceria di Stash a Capri

La Campania è una regione nota per il suo patrimonio non solo artistico e storico ma anche quello gastronomico e naturale. A Napoli ha da poco aperto un locale che ha deciso di creare il “mozza cone“, ovvero un cono gelato con una mozzarella. L’idea è diventata una novità molto popolare nel vasto panorama dello street food napoletano. Un’altra novità in territorio campano la porta Stash, il frontman della band The Kolors. Stash ha deciso di aprire una focacceria, Focaccia Factory, portando nel cuore di Capri un format gastronomico nato a Londra. L’apertura ufficiale in Italia è avvenuta il 22 maggio 2025

Il concept è semplice quanto efficace: focacce gourmet appena sfornate, realizzate con ingredienti italiani di qualità. Le focacce vengono proposte in dieci varietà originali, tutte con una combinazione di due, tre o quattro elementi al massimo. Il risultato è una cucina veloce ma di alta qualità, perfetta per una pausa pranzo gustosa o uno spuntino pomeridiano, da assaporare anche passeggiando tra i vicoli dell’isola.

Nel menù spiccano proposte particolari, come la focaccia Calvino, farcita con salsiccia, scamorza affumicata e friarielli, oppure la Pirandello, con salame Napoli, crema di carciofi e scamorza. Ampio spazio è dedicato anche ai palati vegetariani e vegani, con creazioni come la Pascoli, arricchita da melanzane e zucchine grigliate, pomodorini secchi e crema di patate arrosto, e la Gozzano, con pere, brie, rucola e olio al tartufo. Oltre alle focacce, il locale propone anche taglieri di salumi e formaggi italiani, burrata con pesto di basilico e pomodoro pachino, bresaola con rucola e Parmigiano, insalate e bruschette.

La storia di Focaccia Factory: da Londra all’Italia grazie a Stash

Focaccia Factory è un’idea nata dall’imprenditore campano Giuseppe Aprovidolo che ha aperto il suo primo locale a Londra. Durante un’esibizione dei The Kolors in Inghilterra, il cantante Stash ha scoperto per la prima volta le focacce artigianali preparate da Giuseppe, un suo amico di vecchia data. Da quel momento sembra essere partita l’idea di voler esportare il concept anche in Italia.

Così è nato il progetto di portare nel nostro paese il format già rodato all’estero, in particolare a Londra dove Focaccia Factory ha grande successo. La località scelta dalla coppia per la nuova apertura è stata Capri, l’isola icona del mediterraneo, e il locale si trova proprio nell’iconica Piazzetta. Per questa nuova avventura tutto è stato curato nei minimi dettagli anche gli ambienti del locale, arredati in stile mediterraneo.