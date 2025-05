Nove forni dove gustare la focaccia a Bari selezionati dal Gambero Rosso tra ricette tradizionali ingredienti locali e storiche panetterie pugliesi

Lavorare con le storie è la mia missione! Specializzata in storytelling di viaggi, lavoro come editor di narrativa e coach di scrittura creativa.

Gustare una focaccia a Bari è parte integrante della quotidianità cittadina. Secondo una recente selezione del ‘Gambero Rosso’, sono nove gli indirizzi segnalati a Bari per chi desidera assaggiare alcune tra le migliori interpretazioni del prodotto simbolo della città.

L’importanza della focaccia a Bari

La focaccia barese occupa un posto centrale nella cultura gastronomica del capoluogo pugliese. Conosciuta localmente come ‘f’cazz’, è riconoscibile per la sua forma tonda, la consistenza croccante all’esterno e soffice all’interno, e per il profumo intenso che si sprigiona al momento della cottura nel tradizionale ruoto. Realizzata con ingredienti semplici ma selezionati, quali semola di grano duro, farina “00”, olio extravergine d’oliva, pomodorini, olive verdi e patata lessa, e rappresenta una sintesi perfetta della cucina popolare pugliese.

Consumata a ogni ora del giorno, la focaccia è considerata un vero e proprio street food identitario, da gustare a passeggio tra i vicoli di Bari Vecchia o durante una pausa sul lungomare. Le sue origini sono riconducibili ai forni di Altamura e Laterza, dove veniva prodotta come variante del pane per testare la temperatura del forno. La ricetta si è poi consolidata nel tempo, diventando simbolo cittadino.

Oggi esistono molte varianti: dalla classica con pomodori freschi e olive alla bianca con rosmarino, passando per versioni con patate, cipolla, melanzane o peperoni, spesso influenzate dalle tradizioni delle altre province pugliesi. Ma è la versione barese, con la superficie costellata di pomodorini schiacciati e olive locali, a essere considerata l’emblema del territorio. Gustata calda, la focaccia sprigiona al meglio la sua fragranza e resta uno dei sapori più riconoscibili della cucina pugliese.

Le migliori focacce baresi

In diversi quartieri della città, storici panifici e nuovi laboratori hanno saputo interpretare la focaccia secondo tradizione o con tocchi contemporanei. Ecco i nove luoghi indicati da ‘Gambero Rosso’ per assaggiare versioni fedeli o creative del celebre lievitato pugliese.

Panificio Adriatico

Situato in via De Giosa, è noto per l’approccio orientato alla filiera sostenibile e all’utilizzo di farine biologiche e locali. Oltre alla focaccia classica, vengono proposte varianti con farro, semi o farine alternative. Una linea di prodotti surgelati amplia l’offerta anche per l’asporto o la spedizione.

DaMa Italian Bakery

Non distante dall’Ateneo barese, questo forno ha sviluppato una proposta basata su salubrità degli ingredienti e attenzione al territorio. Tra pani, taralli e calzoni, spiccano le focacce — anche integrali — realizzate con impasti arricchiti da ingredienti particolari come il gel di semi.

Conticchio

Punto strategico per chi transita dalla stazione centrale, propone focacce basse e croccanti, in versione classica con pomodoro e olive, oppure con farciture a base di verdure, funghi o salumi. L’apertura dalle prime ore del mattino ne fa una tappa comoda anche per la colazione.

Panificio Fiore

Tra le insegne più note del centro storico, il forno si trova nel cuore di Bari Vecchia. La focaccia tradizionale che propone è considerata da molti residenti un riferimento per chi desidera assaporare la versione più autentica del prodotto locale.

El Focacciaro

Collocato a poca distanza dal lungomare, è conosciuto soprattutto per i panzerotti fritti, ma anche le focacce rivestono un ruolo importante. Oltre alla ricetta classica, qui si può trovare una versione con patata lessata nell’impasto, che conferisce morbidezza e sapore.

Panificio Magda

Attivo dagli anni ’70, si trova nei pressi dell’Università. La ricetta è rimasta pressoché invariata nel tempo. La proposta include la versione classica con pomodorini freschi, quella bianca con olio e origano, e una variante alle patate, cotta in modo da ottenere un risultato croccante ai bordi. Il panificio effettua anche spedizioni grazie al confezionamento in atmosfera protetta.

Panificio Montecristo

Collocato vicino alla spiaggia di Cala San Giorgio, unisce alla sua posizione fronte mare una proposta che include la focaccia senza olive. L’asporto è particolarmente richiesto durante i fine settimana, rendendo possibile gustare il prodotto direttamente in spiaggia.

Panificio La Pupetta

Con sede in via Cairoli, è guidato da un panettiere di quarta generazione. Il titolare partecipa al progetto per il riconoscimento della focaccia barese come prodotto IGP, in collaborazione con l’Università di Bari e il Consorzio di tutela. Gli impasti seguono un disciplinare che prevede semola di grano duro, olio EVO, patate e lievito naturale.

Panificio Santa Rita

Attivo dal 1921, ha superato il secolo di attività. La focaccia viene preparata seguendo una ricetta tramandata nel tempo e include le olive verdi prima della cottura. Il consiglio dei gestori è di consumarla calda, anche se in determinati orari può essere necessario attendere a causa delle code frequenti.

Ognuna di queste realtà contribuisce a mantenere viva una tradizione gastronomica profondamente radicata a Bari, dove la focaccia si conferma come un patrimonio culturale oltre che culinario.