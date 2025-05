Il cantante dei The Kolors Stash pare onererà la promessa fatta in caso di vittoria dello scudetto del Napoli: offrire la sua focaccia ai cagliaritani

La stagione calcistica 2024/2025 è terminata con un trionfo memorabile per il Napoli, che ha conquistato il suo quarto scudetto sotto la guida di Antonio Conte. La città partenopea è esplosa in un’onda di entusiasmo travolgente, con festeggiamenti che hanno infiammato piazze, vicoli e balconi dal centro storico fino al lungomare.

Anche il mondo dello spettacolo ha partecipato con passione a questo momento storico. Tra i tanti vip che hanno celebrato la vittoria del Napoli, spicca Antonio Fiordispino, in arte Stash, frontman del gruppo The Kolors e grande tifoso partenopeo. Originario di Caserta, Stash aveva lanciato una promessa molto particolare: in caso di vittoria dello scudetto, avrebbe offerto la sua focaccia ai cagliaritani. Lo aveva detto e pare che lo farà davvero.

Stash mantiene la promessa: focaccia per tutti all’aeroporto di Cagliari

Classe 1989, Antonio Fiordispino, meglio noto come Stash, è nato a Caserta ma cresciuto a Napoli e ha, quindi, un legame particolare con il capoluogo campano. Durante un’intervista realizzata dal ‘Corriere.it’, il cantante dei The Kolors aveva dichiarato che nel caso la partita Napoli – Cagliari, match decisivo per la vittoria dello scudetto, fosse stata vinta dal Napoli lui avrebbe offerto i prodotti della sua nuova focacceria ai cagliaritani.

La partita Napoli – Cagliari si è conclusa venerdì 23 maggio 2 a 0 per la squadra partenopea e così il giornalista del ‘Corriere della Sera’ ha ricontattato il cantante ricordando la promessa fatta.

Stash non si è tirato indietro e ha dichiarato con un sorriso: “Le promesse vanno mantenute e io sono un uomo di parola. Avevo detto che avrei offerto focacce ai cagliaritani se il Napoli avesse vinto lo scudetto. Bene. Il 31 maggio atterreremo a Cagliari per un live a Carloforte. Mi farò trovare fuori dall’aeroporto: porterò tutta la focaccia che posso.”

Il 31 maggio, quindi, i The Kolors saranno a Cagliari per un live a Carloforte e il cantante pare onorerà la promessa fatta portando le focacce realizzate dal suo nuovo locale Focaccia Factory. Nel frattempo si gode la vittoria della sua squadra del cuore che vinto quest’anno il suo quarto scudetto.

La focacceria di Stash a Capri: un sogno nato a Londra

Oltre che cantante, Stash è oggi anche imprenditore nel mondo della gastronomia. Il 22 maggio 2025 ha inaugurato ufficialmente, nella celebre Piazzetta di Capri, la prima sede italiana di Focaccia Factory, un concept nato a Londra per iniziativa dell’amico e imprenditore Giuseppe Aprovidolo.

La nuova apertura è frutto di un’idea maturata durante un’esibizione dei The Kolors proprio in Inghilterra, dove Stash ha assaggiato le focacce preparate da Giuseppe e se ne è innamorato. Da quel momento, i due hanno deciso di esportare il format anche in Italia, scegliendo una location d’eccezione come Capri per dare il via alla nuova avventura.

Il locale propone un’offerta semplice: focacce gourmet appena sfornate, realizzate con ingredienti italiani di alta qualità. Il menù prevede dieci varietà originali, ognuna studiata con combinazioni equilibrate di due, tre o quattro elementi al massimo, per garantire gusto e digeribilità. Oltre alle focacce, Focaccia Factory offre anche taglieri di salumi e formaggi italiani, burrata con pesto e pomodorini, bresaola con rucola e Parmigiano, bruschette e insalate. Il tutto da gustare in loco o passeggiando tra le viette dell’isola.