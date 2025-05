A Napoli un locale ha deciso di ideare il "mozza cone", ovvero un cono gelato con la mozzarella che è diventata una novità street food napoletano

Una novità gastronomica dal cuore di Napoli sta infiammando i social e dividendo l’opinione pubblica: si chiama Mozza Cone ed è, letteralmente, una mozzarella servita su un cono da gelato. Un’idea che sembra un gioco, una provocazione o forse una geniale intuizione di marketing, ma che nel giro di poche settimane è diventata virale. Reinterpretare come mangiare la mozzarella ha inevitabilmente scatenato entusiasmo, curiosità, ma anche qualche polemica. Dietro al progetto c’è la mano di Michele Esposito, amministratore di Mozzarella Food Experience, una realtà che ha deciso di scommettere su un nuovo modo di servire la mozzarella: in strada, come uno street food.

Cos’è e dove si mangia il Mozza Cone

Il Mozza Cone si può gustare in via Santa Lucia, a pochi passi dal lungomare di Napoli, dove ha aperto un locale dedicato esclusivamente a questo prodotto. Il mozza cone con la sua semplicità ha conquistato in poco tempo il palato di molti diventando uno degli street food più desiderati al momento. Si ordina proprio come in gelateria e gli ingredienti sono semplici: cono, ricotta e mozzarella di latte di bufala. Nello specifico un cono salato accoglie una base di ricotta, sopra la quale troneggia una mozzarella intera che a molti ricorda una pallina di fiordilatte. Il vero tocco creativo arriva dai topping che richiamano le guarnizioni dolci del gelato, ma in versione salata: dalla salsa al basilico fino al guacamole, passando per proposte come la granella di pistacchio o il mango.

Non manca la versione in coppetta: qui la base è ancora una volta la ricotta, arricchita da mozzarella e guarnizioni come cubetti di mortadella e pistacchio. Nel profilo ufficiale Instagram del locale si trovano le parole di Michele Esposito amministratore di Mozzarella Food Experience su perché di questa idea: “Uscire dalla logica dei mercati globali, puntando su eccellenze locali.”. Il locale del Mozza Cone, quindi, rappresenterebbe un nuovo modo di valorizzare i prodotti tipici campani, puntando su filiera corta, l’artigianato e l’innovazione

Le reazioni: tra entusiasmo social e le polemiche dei puristi

Inaugurato il 29 aprile il locale del Mozza Cone ha conquistato rapidamente il mondo dei social media. Il video dell’inaugurazione, pubblicato lo scorso 30 aprile, ha conquistato in poco tempo migliaia di visualizzazioni, alimentando un’ondata di curiosità e commenti. C’è chi lo considera un colpo di genio, chi lo inserisce nella lista delle cose da provare assolutamente e chi lo descrive come il perfetto equilibrio tra innovazione e tradizione. “Geniale!”, “Lo voglio provare subito!” e “Finalmente qualcosa di diverso!”: sono alcuni dei commenti più frequenti che si leggono tra i post del profilo ufficiale Instagram di Mozza Cone.

Ma non mancano le critiche. Molti i puristi della mozzarella, e della cucina italiana in generale, che storcono il naso. Alcuni lo vedono come un affronto a un prodotto che andrebbe gustato nella sua forma più autentica, altri temono che si trasformi in una moda passeggera che banalizza un’eccellenza della tradizione. La mozzarella, infatti, è diventata un prodotto molto apprezzato anche all’estero tanto che anche in Francia sembra abbia superato il Camembert quanto a popolarità. Bisogna anche ricordare, però, uno studio recente di Fattorie Garofalo, azienda trai primi produttori di Mozzarella di Bufala Campana DOP, riguardo il consumo della mozzarella. Stando alla ricerca di Fattorie Garofalo il 68% dei consumatori europei commette errori nel consumare la mozzarella DOP e anche gli italiani non sarebbero esenti.