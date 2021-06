Sono stati resi noti i premi della 19esima edizione del concorso Sol d’Oro. Sedici delle diciotto medaglie previste nelle sei categorie in gara (“Fruttato leggero“, “Fruttato medio“, “Fruttato intenso“, “Biologico“, “Monovarietale“, “Absolute Beginners“) sono andate a oli extravergine d’oliva italiani.

Quattro premi sono andati a oli evo della Toscana, tre a prodotti del Lazio, due in Sardegna, Campania e Umbria, una in Puglia, Sicilia e Calabria. Il “Sol d’Oro Challenge 2021”, riconoscimento che premia la miglior performance complessiva, è stato assegnato per il secondo anno consecutivo a Masoni Becciu di Villacidro in Sardegna.

I due premi “stranieri” sono stati attribuiti alla Spagna, vincitrice di un Sol d’Oro nella categoria “Fruttato leggero”. e alla Slovenia, che si è aggiudicata un Sol d’Oro negli “Absolute Beginners”.

Alla 19esima edizione di Sol d’Oro hanno preso parte 225 campioni di olio provenienti da sette Paesi: Cile, Croazia, Grecia, Italia, Portogallo, Spagna e Tunisia. L’edizione 2021 ha visto così concorrere insieme le produzioni di olio del Mediterraneo e del Sud America, alla luce dell’impossibilità di organizzare l’edizione Emisfero Sud a causa della pandemia di coronavirus.

Sol d’Oro 2021: tutti i premi

Categoria Extravergine Fruttato leggero – Sol d’Oro

Palacio de Los Olivos

Olivapalacios S.L., Madrid (Spagna) – Sol d’Argento

EVO

Az. Agricola Fisicaro Sebastiana, Siracusa (Sicilia) – Sol di Bronzo

Messer Francesco 1640 – Selezione

Malvetani Società Agricola Sas, Stroncone (Terni) Umbria

Categoria Extravergine Fruttato medio – Sol d’Oro

Cuncordu

Masoni Becciu di Deidda Valentina, Villacidro (Sulcis) Sardegna – Sol d’Argento

Riserva

Fattoria Ambrosio, Castelnuovo Cilento (Salerno) Campania – Sol di Bronzo

Villa Magra Riserva di Famiglia

Frantoio Franci Srl, Castel del Piano (Grosseto) Toscana

Categoria Extravergine Fruttato intenso

– Sol d’Oro

Fonte di Foiano Grand Cru

Società agricola Fonte di Foiano, Castagneto Carducci (Livorno) Toscana

– Sol d’Argento

Olio Collemassari IGP

Collemassari – Società Agricola, Cinigiano (Grosseto) Toscana

– Sol di Bronzo

Olivastro

Americo Quattrociocchi, Terracina (Latina) Lazio

Categoria Biologico – Sol d’Oro ex aequo

Bio Coratina

Intini, Alberobello (Bari) Puglia Masoni Becciu

Masoni Becciu di Deidda Valentina, Villacidro (Sulcis) Sardegna – Nessun Sol d’Argento – Sol di Bronzo

Crux

Fattoria Ambrosio, Castelnuovo Cilento (Salerno) Campania

Monovarietale

– Sol d’Oro

Villa Magra Grand Cru

Frantoio Franci srl, Castel del Piano (Grosseto) Toscana

– Sol d’Argento

Caieta Evo

Azienda Agricola Cosmo Di Russo, Gaeta (Latina) Lazio

– Sol di Bronzo

Superbo

Americo Quattrociocchi, Terracina (Latina) Lazio

Absolute beginners

– Sol d’Oro

Jasa Prestige Cuvée

Arsen Jurincic – Jasa Prestige, Marezige (Slovenia)

– Sol d’Argento

Oro di Giano Monovarietale San Felice

Agricadd Società Agricola, Giano dell’Umbria (Perugia) Umbria

– Sol di Bronzo

OrOlio Limited Edition

Azienda Agricola Fratelli Renzo, Rossano (Cosenza) Calabria