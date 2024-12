A Villasanta il sindaco lancia un'iniziativa innovativa con gli umarell protagonisti di un progetto di volontariato civico per migliorare il Comune

Un’iniziativa originale e concreta sta prendendo forma a Villasanta, in provincia di Monza e Brianza. Qui, il sindaco Lorenzo Galli ha deciso di valorizzare una figura affettuosamente conosciuta come “umarell”, ovvero quegli uomini in pensione spesso ritratti mentre osservano cantieri con le mani dietro la schiena. Ma questa volta non si tratta solo di un cliché: gli “umarell” saranno i protagonisti di un progetto innovativo, che punta al monitoraggio del territorio comunale.

Il ruolo degli umarell nel progetto civico di Villasanta

L’obiettivo è coinvolgere cittadini pensionati, dotati di competenze tecniche, in attività di volontariato per il bene della comunità. Una scelta che risponde a diverse esigenze: supportare un Comune in difficoltà di personale e valorizzare l’esperienza di chi vuole restituire qualcosa al territorio.

Come precisato dal sindaco Galli e riportato su ‘La Repubblica’: “Non abbiamo definito queste figure ‘umarell’, non vorrei che qualcuno si offendesse, ma rende l’idea. La proposta nasce dalla mia esperienza personale. Arrivo dal mondo del volontariato e ho sempre notato che molte persone si avvicinano all’associazionismo in età avanzata, quando smettono di lavorare e hanno più tempo a disposizione. Tantissimi, una volta in pensione, mantengono un bagaglio di competenze enorme che può essere messo a frutto e valorizzato”.

L’iniziativa prende avvio dal Registro del volontariato civico istituito dal Comune, che già include attività culturali e di piccola manutenzione. Ora, l’attenzione è rivolta alla creazione di un gruppo di “sentinelle civiche”. I volontari avranno il compito di monitorare il territorio per individuare problemi come buche nelle strade, fontane guaste, cestini non svuotati o altri interventi di manutenzione necessari.

Come gli umarell contribuiranno al miglioramento di Villasanta

L’idea nasce dall’esperienza personale del sindaco Galli, che ha spiegato di aver sempre notato l’importanza del volontariato tra le persone più anziane. “Il nostro ufficio lavori pubblici è sottodimensionato, i tecnici trascorrono gran parte del tempo in ufficio e hanno pochissimo spazio per uscire e verificare direttamente le situazioni sul territorio. Allora perché non mettere insieme queste due cose? Creiamo una sinergia: un’opportunità per dare una mano al Comune e, al contempo, un’occasione per i cittadini di contribuire in modo concreto”, ha sottolineato.

Oltre a essere una risposta al bisogno di personale, il progetto è anche un modo per offrire ai cittadini un ruolo attivo nella tutela del proprio territorio. L’iniziativa si inserisce in un contesto più ampio di promozione del volontariato, già sperimentata a Villasanta attraverso attività culturali e di supporto alla biblioteca comunale.

«È importante specificare che questi volontari non sostituiranno i tecnici comunali né avranno il compito di interfacciarsi con i responsabili dei cantieri. Il loro ruolo sarà molto semplice: osservare ciò che non funziona – una lampadina bruciata, una fontanella guasta, uno sfalcio d’erba non effettuato, cestini non svuotati – e riportare tutto agli uffici competenti in modo puntuale e utile».

Tra i benefici previsti, vi è non solo una maggiore efficienza nella gestione del territorio, ma anche una rinnovata partecipazione della cittadinanza alle dinamiche comunali. I volontari, inoltre, saranno coperti da un’assicurazione fornita dal Comune e potranno interrompere la loro collaborazione in qualsiasi momento con una semplice comunicazione.

«Crediamo che questo progetto possa rappresentare un modello virtuoso e una nuova opportunità anche per il terzo settore, che già collabora in molti ambiti con le amministrazioni pubbliche. Il messaggio è rivolto a chiunque, giovane o meno giovane, voglia trasformare la propria attenzione ai dettagli in un atto concreto per il bene della comunità. Abbiamo tante persone che, con il loro bagaglio di esperienze e competenze, possono fare davvero la differenza» conclude Galli.