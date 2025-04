Il Comune di Villasanta ha realizzato un'iniziativa per coinvolgere gli umarell in un progetto di volontariato dedicato al miglioramento del Comune

Il termine “Umarell” nasce dal dialetto bolognese e indica in modo affettuoso i pensionati, spesso uomini, che osservano i cantieri con le mani dietro la schiena, commentando i lavori in corso. Negli ultimi anni, questa figura è diventata un’icona della cultura pop italiana, tanto da ispirare libri, meme e persino progetti di urbanistica. Quello che, però, sembra nato come un semplice stereotipo ora potrebbe essere stato convertito in una risorsa concreta per la comunità. Il Comune di Villasanta, in provincia di Monza e Brianza, avrebbe pensato di coinvolgere gli “umarell” in iniziative di monitoraggio del territorio, sfruttando la loro esperienza e il loro tempo libero per il bene pubblico. L’amministrazione ha, quindi, deciso di lanciare un progetto innovativo che trasforma gli umarell da semplici spettatori a protagonisti più attivi e l’iniziativa sembra aver riscosso successo.

L’iniziativa del Comune di Villasanta: il nuovo ruolo degli umarell

A Villasanta, il sindaco ha deciso di valorizzare l’esperienza e la disponibilità degli umarell con un’iniziativa strutturata. Lo scorso dicembre, l’amministrazione aveva, infatti, annunciato l’organizzazione di una “squadra speciale” di volontari con competenze tecniche a supporto di alcune attività sul territorio. Questa squadra avrebbe avuto l’incarico di monitorare il territorio seguendo una serie di istruzioni. L’idea è nata dall’esigenza di ottimizzare le risorse del Comune, spesso limitate, e allo stesso tempo di coinvolgere la cittadinanza in maniera attiva.

Dopo alcuni mesi di selezione e organizzazione, il team è ora pronto a entrare in azione. Gli “umarell ufficiali” di Villasanta hanno ricevuto un vero e proprio patentino comunale e si chiamano “volontari civici dell’area manutentiva”. Ognuno degli “umarell” dovrà seguire una zona specifica dell’area comunale. L’obiettivo principale è affidare ai cittadini pensionati un ruolo attivo nel monitoraggio del territorio, grazie alla loro esperienza. Questo approccio, secondo il sindaco di Villasanta Lorenzo Galli, non solo risponde a una concreta esigenza del Comune, ma rafforza anche il senso di comunità. Una cosa che il sindaco Galli stesso ha imparato dalle sue esperienze di volontariato. La prima missione che attende questi cittadini sarà la raccolta di dati e informazioni per la redazione di un nuovo Piano urbano del traffico, un’iniziativa che mira a migliorare la viabilità e la sicurezza stradale del paese.

Chi ha risposto alla chiamata e quali saranno le mansioni

L’iniziativa che vede l’istituzione di “sentinelle civiche” ha subito riscosso interesse tra la popolazione locale. Sono otto i volontari che hanno aderito al progetto: sei residenti a Villasanta e due provenienti da Monza. Tutti hanno un diploma o una laurea e una carriera lavorativa in ambiti tecnici, il che permette loro di svolgere il ruolo con competenza. Per garantire una copertura efficace del territorio, il Comune ha suddiviso Villasanta in sei aree differenti, ognuna assegnata a un volontario. Il numero delle candidature ricevute per ora è stato sufficiente a coprire le esigenze iniziali del progetto, ma le iscrizioni rimangono aperte nel caso altri partecipanti volessero aderire.

Le mansioni affidate alla squadra di “umarell” spaziano dal monitoraggio della viabilità e delle infrastrutture alla segnalazione di punti critici nel territorio cittadino. I volontari dovranno osservare lo stato delle strade, dei marciapiedi, delle aree verdi e degli spazi pubblici, segnalando eventuali problemi come presenza di buche, segnaletica danneggiata o illuminazione non funzionante. Per facilitare il lavoro della squadra, il Comune ha messo a disposizione un indirizzo e-mail dedicato attraverso il quale i volontari possono trasmettere le segnalazioni direttamente all’ufficio tecnico.