A Tresivio, piccolo borgo della Valtellina, durante degli scavi archeologici è stato trovato lo scheletro di un bimbo risalente a mille anni fa

Un ritrovamento emozionante e inaspettato è avvenuto durante degli scavi archeologici in Valtellina: è stato trovato uno scheletro risalente a più di mille anni fa. Si tratta di un bambino, molto probabilmente di meno di cinque anni, sepolto da solo vicino ai resti di un sito medievale risalente al XIII secolo.

Il bambino di mille anni fa: un sepolcro silenzioso

A Tresivio, piccolo borgo della Valtellina in provincia di Sondrio, gli scavi archeologici in corso hanno portato alla luce uno scheletro infantile risalente a circa mille anni fa. Il ritrovamento è avvenuto in un’area dove un tempo sorgeva un castello appartenente prima ai vescovi di Como e poi ai Visconte. Questa scoperta, frutto del lavoro coordinato dall’Università di Bergamo nell’ambito del progetto “Archeo.Alps – Archeologia alpina: luoghi, presenze, strategie”, segna un ulteriore passo avanti nel raccontare la storia e il ruolo che queste terre montane hanno avuto nel corso dei secoli.

L’intervento di scavo è stato condotto nei pressi della chiesa del Calvario, edificata nel luogo che per secoli ha ospitato un maniero. A seguito di un incendio che ha riportato alla luce antichi resti è stata avviata una nuova campagna archeologica. Tra le scoperte: le fondamenta del castello, resti di una torre del Duecento, oggetti di vita quotidiana come monete, ceramiche, dadi e un coltello con impugnatura in osso. In questo contesto è emersa anche la fossa che conteneva lo scheletro del bambino. Il corpo era disteso con tutte le ossa al loro posto e il cranio integro. Non c’erano segni di corredo funerario, né tracce di altri sepolcri nelle vicinanze.

Sono molti per ora gli interrogativi su chi fosse quel piccolo e perché fosse stato sepolto in quella posizione e in quella zona. Per rispondere a tutte le domande il corpo del bambino è stato trasferito al Labanof (il Laboratorio di antropologia e odontologia forense dell’Università degli Studi di Milano) dove sarà sottoposto ad analisi approfondite. Gli specialisti del laboratorio, guidato dall’antropologa Cristina Cattaneo, cercheranno di determinare l’età esatta, la causa della morte e persino l’origine geografica del piccolo attraverso analisi isotopiche.

Le parole dell’archeologo Federico Zoni

Federico Zoni, archeologo e docente dell’Università di Bergamo, sta coordinando gli scavi a Tresivio e ha rilasciato alcune dichiarazioni al ‘Corriere della Sera’: “Abbiamo scoperto tante fasi di uso del maniero che partono probabilmente già dall’età tardo-romana e sembrano susseguirsi per oltre mille anni — spiega Zoni —. Abbiamo trovato monete, dadi, ceramiche, un magnifico coltello con l’impugnatura in osso, oggetti che dimostrano il collegamento di Tresivio con l’Italia padana.” Zoni evidenzia, quindi, come le stratificazioni scoperte testimonino l’uso continuativo del sito per migliaia di anni, probabilmente già dall’epoca tardo-romana.

Il bambino sepolto da solo rappresenta un caso rarissimo e sarà oggetto di numerose ricerche. Sempre sul ‘Corriere’ si leggono le parole di Zoni: “Cercheremo di capire quando è morto — prosegue il docente e archeologo — e faremo una serie di analisi sulle ossa per comprendere da dove venisse, che tipo di alimentazione avesse, come viveva.” Il professor Zoni ha, inoltre, sottolineato come la scoperta di Tresivio si inserisca in un contesto di rinnovato interesse archeologico in Valtellina e arriveranno studenti anche da altri paesi per studiare il caso.