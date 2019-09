Sta per prendere il via, a San Vito Lo Capo, in Sicilia, uno degli eventi gastronomici più attesi della stagione: il Cous Cous Fest.

La manifestazione andrà in scena nella località balneare in provincia di Trapani da venerdì 20 fino a domenica 29 settembre, per dieci giorni all’insegna del piatto che rappresenta la pace e l’integrazione tra i popoli.

Il programma di quest’anno è ricchissimo e prevede, tra le altre cose, anche degustazioni, cooking show con chef rinomati, concerti e spettacoli vari. Il calendario fisso della manifestazione di San Vito Lo Capo prevede l’apertura della Casa del Cous Cous dalle ore 12.00 alle ore 24.00, con la proposta di oltre trenta ricette di cous cous lungo le vie del paese e sulla spiaggia. Stesso orario per l’Expo Village, un tour nella produzione artigianale e agroalimentare della Sicilia e del Mediterraneo.

Nella giornata inaugurale del 20 settembre, si svolgerà la prima gara del Campionato Italiano Bia Cous Cous e sul Palco Spiaggia, dopo aver incontrato i fan, si esibirà Noemi.

Tanti i Cooking Show che andranno ad animare il Cous Cous Fest 2019. Lo chef Tony Loco del ristorante “I Pupi” di Bagheria realizzerà live tra piatti esclusivi. Tanta attesa per Filippo La Mantia, lo chef che al Bia Theatre di Piazza Santuario, nella serata di mercoledì 25 settembre, preparerà il cous cous con le acciughe sott’olio, finocchietto fresco, bottarga di tonno e mollica di pane tostata. Lo chef si ripeterà anche nella giornata successiva, cimentandosi per l’occasione con il cous cous alla pecoraia e pesce di terra.

Tra gli chef più attesi a San Vito Lo Capo ci sono anche Chiara Maci, Stefano De Gregorio, Antonella Ricci, Fabrizio Albini e Francesco Piparo.

A chiudere ogni giornata, a partire dalle 22, il palco spiaggia ospiterà i concerti di artisti affermati ed emergenti del panorama musicale italiano. Dopo Noemi toccherà al gruppo salentino dei Boomdabash esibirsi il 21 settembre. Il 23 spazio ai Cammurria, il 24 ai Sikania e il 25 La Municipàl. Giovedì 26 sarà la volta dello storico gruppo siciliano Lello Analfino & Tinturia. Venerdì 27 arriverà Mahmood, che ha vinto l’ultimo Festival di Sanremo con il brano “Soldi”.

Prevista anche una rassegna cinematografica intitolata “Dove vanno le nuvole” e una serata speciale con dj Ringo, Giuseppe Scarpato Power Trio, Gino Strada e il già citato Filippo La Mantia.