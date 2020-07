Estate 2020: i piatti regionali più ordinati in Italia

The Fork, l’app di TripAdvisor leader nelle prenotazioni online di ristoranti, ha condotto una ricerca capillare sugli ordini di tutta Italia, svelando i piatti più ordinati regione per regione. Tanti i piatti tipici di ogni territorio presenti, come la carbonara nel Lazio, la pizza napoletana in Campania e le trofie al pesto in Liguria. In Puglia tutti pazzi per la tiella di riso, cozze e patate e, ovviamente, per le orecchiette alle cime di rapa.

In Calabria il piatto più ordinato è la Fileja con la ‘nduja, mentre in Emilia Romagna, insieme alle lasagne bolognesi e allo gnocco fritto, non poteva mancare la piadina romagnola, premiata nella nuova Guida Street Food 2021 dedicata ai migliori cibi di strada d’Italia.

I piatti regionali più ordinati nell’estate 2020

VALLE D’AOSTA

– Seupa à la Vapelenentse: zuppa con pane bianco raffermo, burro, brodo di cavolo verza e Fontina valdostana

– Costolette alla valdostana: costolette farcite con prosciutto cotto e Fontina

Polenta concia: polenta con toma e Fontina

PIEMONTE

– Gnocchi al Castelmagno: gnocchi di patate con formaggio Castelmagno

– Agnolotti del plin: agnolotti rettangolari e più piccoli del solito

– Tajarin: pasta lunga fresca all’uovo e farina di mais

LOMBARDIA

– Pizzoccheri: pasta di farine miste e forma rettangolare

– Casoncelli: pasta fresca ripiena a forma di mezzaluna

– Polenta e misultin: polenta e pesci di lago

VENETO

– Baccalà alla vicentina: stoccafisso con latte e cipolle

– Risi e bisi: riso e piselli

– Sarde in saor

TRENTINO ALTO ADIGE

– Canederli: polpette di pane raffermo con speck, uova, cipolle e erba cipollina

– Strudel: dolce di sfoglia ripieno di mele, uvetta, pinoli e cannella

– Spatzle: gnocchetti con spinaci, speck e panna

FRIULI VENEZIA GIULIA

– Frico e polenta: polenta con formaggi, patate e cipolla

– Muset e brovade: insaccato tipo cotechino con rapa bianca

EMILIA ROMAGNA

– Piadina romagnola

– Gnocco fritto: fagottini friti di farina, strutto e acqua gassata accompagnati con salumi, salse o creme

– Lasagne bolognesi

LIGURIA

– Trofie al pesto: pasta allungata con pesto

– Brandacujùn: stoccafisso con aglio, prezzemolo, succo di limone, patate e olive taggiasche

– Focaccia di Recco: focaccia col formaggio

TOSCANA

– Cacciucco: zuppa di pesce

– Bistecca alla fiorentina: bistecca di vitellone o scottona, taglio alto, con osso, cotto sulla griglia e al sangue

– Panzanella

UMBRIA

– Tagliatelle al tartufo

– Pasta alla norcina: pasta con salsicce di Norcia e tartufo nero

– Friccò all’Eugubina: spezzatino di carni miste con peperoncino, acciughe e erbe aromatiche

ABRUZZO

– Arrosticini: spiedini di pecora

MARCHE

– Coniglio in porchetta: coniglio con fegatini, pancetta, salsiccia/lardo e finocchietto

– Ciauscolo: salume di carne di maiale

LAZIO

– Carbonara

– Pomodori ripieni con riso: pomodori cotti al forno e ripieni di riso con patate

– Saltimbocca alla romana: fettine di vitello con sopra una fettina di speck o prosciutto crudo, salvia e marinatura nel vino bianco

MOLISE

– Cavatelli con i broccoli: pasta corta con ragù o broccoli

– Crioli: pasta lunga all’uovo con ragù e sugo di baccalà e noci

– Soppressata molisana: salume a forma di parallelepipedo

CAMPANIA

– Pizza napoletana

– Impepata di cozze

– Pasta al ragù napoletano

PUGLIA

– Tiella di riso, cozze e patate

– Bombette pugliesi: involtini di carne di maiale ripieni di formaggio

– Orecchiette e cime di rapa

CALABRIA

– Fileja con la ‘nduja

BASILICATA

– Baccalà e peperoni cruschi: baccalà con peperoni dolci essiccati e poi cotti in olio bollente

SICILIA

– Cous cous alla trapanese

– Pasta alla Norma: pasta con sugo di pomodori freschi, melanzane fritte e ricotta salata

– Caponata

SARDEGNA

– Porcheddu: maiale arrostito

– Aragosta alla catalana

– Fregola: pasta di semola.