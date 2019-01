Matera non è solo un luogo dal fascino unico al mondo, in occasione della nomina a Capitale della Cultura 2019 è anche sede di grandi iniziative culturali.

Non bisogna però dimenticare che in questa città della Basilicata vi è un patrimonio gastronomico tutto da scoprire. A tracciare una mappa della proposta culinaria è stata TheFork. Questa applicazione utilizzata in tutta Europa, per cercare e prenotare il ristorante, si è occupata di raccogliere i dati e di metterli nero su bianco.

Da quello che emerge le prenotazioni online dei ristoranti hanno visto un aumento del 140 per cento anno su anno, mentre sono quasi 60 le insegne di Matera pubblicate.

Tra i vanti dei ristoranti della Città dei Sassi si deve citare anche la valutazione media, che è pari a 8,7.

Una città davvero unica, che per un anno sarà teatro di grandi eventi e di mostre suggestive come quella dedicata a Salvador Dalì.

E un luogo con una proposta gastronomica particolare, dove la cucina è povera ed essenziale e al tempo stesso ricca di proposte genuine realizzate con gli ingredienti del territorio. Tra i prodotti locali non si possono non citare legumi, verdure e carni. Tra i piatti tipici più conosciuti figurano la cialledda e la crapiata.

Visitare Matera quindi non significa solo cultura e un ambiente unico capace di fare innamorare anche all’estero, ma cucina locale. Ecco la selezione di locali che ha ricevuto le valutazioni migliori su TheFork.