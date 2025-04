Ristorante stellato offre 1000 euro per provare un menu di alta cucina, fornire un feedback sull’esperienza e condividerne i dettagli sui social

Lavorare con le storie è la mia missione! Specializzata in storytelling di viaggi, lavoro come editor di narrativa e coach di scrittura creativa.

Essere pagati per gustare piatti raffinati: un sogno per molti che finalmente potrebbe essere realtà! Un noto ristorante stellato ha pubblicato su InfoJobs un annuncio che promette mille euro per chiunque sia disposto a testare un menu degustazione da dieci portate. L’iniziativa ha già attirato l’attenzione di migliaia di utenti: candidati da ogni parte d’Italia si sono affrettati a inviare la propria richiesta.

Qual è il ristorante stellato che cerca assaggiatori

L’annuncio che ha scatenato questo clamore proviene dal Pipero Roma, ristorante stellato nel cuore della Capitale, lungo Corso Vittorio Emanuele II. Fondato da Alessandro Pipero e premiato con una stella Michelin dal 2012, il locale è celebre per la sua cucina innovativa e raffinata, orchestrata dallo chef Ciro Scamardella.

L’offerta è semplice quanto allettante: provare un menu degustazione da dieci portate, del valore commerciale di circa 200 euro, calice escluso. Oltre al “semplice” assaggio, l’assaggiatore selezionato avrà l’opportunità di esplorare ogni angolo del ristorante, partecipare attivamente alla preparazione di un piatto e scoprire il funzionamento interno di una cucina stellata.

Il prescelto potrà osservare da vicino l’organizzazione della sala, la gestione della cantina e tutti quei dettagli che contribuiscono a creare un servizio di altissimo livello. Un’occasione che promette dunque un compenso economico, e un’immersione completa nel mondo dell’alta ristorazione.

Sul blog ufficiale di InfoJobs, viene descritta la cucina del Pipero Roma come “un vulcano di sapori ed emozioni, in cui ogni piatto presenta un ricordo delle ricette classiche studiate in chiave più moderna e realizzate con tecniche contemporanee”come riportato su ‘Cook’ del ‘Corriere della Sera’.

Un percorso che unisce stagionalità, territorio e creatività, con un approccio alla cucina definito “divertente e mai banale”, descrizione che ha contribuito ulteriormente ad accrescere l’interesse per l’offerta.

L’offerta prevede un compenso di mille euro netti, comprensivi di hotel e trasporto, un incentivo che ha reso l’annuncio virale in pochissimo tempo, considerato anche quanto costa mangiare in un ristorante stellato in Italia. Tra aspiranti critici gastronomici e semplici curiosi, la competizione è già accesa e l’interesse continua a crescere.

I requisiti per essere scelti e guadagnare 1000 euro

L’offerta non richiede esperienza pregressa né particolari titoli di studio, l’unico requisito indicato è una genuina passione per la ristorazione e la cucina. Anche se a una lettura più attenta emerge chiaramente come la visibilità online possa rappresentare un valore aggiunto.

Il blog ufficiale di InfoJobs sottolinea l’importanza di presentare i propri profili social al momento della candidatura, suggerendo che un buon seguito potrebbe aumentare le probabilità di essere selezionati; un dettaglio che si collega anche alla richiesta di creare “alcuni contenuti per l’attività”.

L’interesse per la cucina, quindi, deve essere supportato dalla capacità di raccontare l’esperienza attraverso contenuti digitali, come foto, video o recensioni. Chi verrà scelto dovrà non solo degustare i piatti, ma anche fornire un feedback dettagliato e creare materiale che documenti l’intera esperienza.

L’iniziativa ha già riscosso un successo travolgente: in pochi giorni, l’annuncio ha accumulato quasi duemila candidature, con aspiranti assaggiatori pronti a mettersi alla prova e a vivere l’opportunità di entrare nel mondo dell’alta cucina italiana, osservandone da vicino i segreti e le tecniche.