Rihanna entra nel club privato The Wilde a Milano, un luogo esclusivo frequentato da vip e imprenditori internazionali nel cuore della città

Lavorare con le storie è la mia missione! Specializzata in storytelling di viaggi, lavoro come editor di narrativa e coach di scrittura creativa.

La popstar Rihanna è entrata a far parte della proprietà del club privato The Wilde, situato all’interno di Villa del Platano, in via dei Giardini a Milano. La collaborazione tra Rihanna e i due co-fondatori dell’agenzia di intrattenimento Roc Nation, creata con Jay Z, rappresenta un passo in più per l’esclusivo format milanese, collocato nelle immediate vicinanze del Quadrilatero della moda.

Cos’è The Wilde e perché è un club esclusivo

Il club privato The Wilde è stato inaugurato a Milano all’interno di Villa del Platano, storica proprietà precedentemente appartenuta a Santo Versace e acquistata nel 2022 dal fondo di private equity Three Hills Capital Partners per una cifra superiore ai 33 milioni di euro.

La scelta di Milano come sede unica per il format è stata operata da Gary Landesberg, fondatore e presidente, noto per la sua esperienza nel settore del tempo libero e dell’ospitalità. L’investimento totale, comprendente l’acquisto e i lavori di ristrutturazione, ha superato i 55 milioni di euro.

Come riportato sul ‘Corriere della Sera’, Landesberg ha dichiarato: “Il ritorno economico per il business ha una tempistica diversa rispetto a quella per il possesso dell’immobile. Se decidessimo di vendere, però, ci assicureremmo un contratto di locazione di almeno 25 anni”.

L’esclusività del club è rafforzata da una quota annuale di 4.000 euro, accompagnata da una fee di iscrizione di 1.250 euro. Per i soci sotto i 40 anni, l’abbonamento è offerto a condizioni agevolate con una tariffa di 2.250 euro più la quota di iscrizione ridotta a mille euro.

Dal suo debutto nel novembre 2024, The Wilde ha riscosso un notevole successo grazie all’offerta diversificata di tre ristoranti, un giardino privato, un rooftop, una biblioteca, una cigar lounge e un calendario ricco di eventi.

Landesberg ha espresso interesse per una possibile espansione del club negli Stati Uniti e a Londra, affermando: “Vorremmo aprirne anche negli Stati Uniti e a Londra. Entrambe le opzioni sono sul tavolo”. Nonostante le incertezze economiche globali, ha sottolineato: “Dopo ogni crisi si trova un nuovo equilibrio”.

Puntando alla longevità dell’attività, ha aggiunto: “Vogliamo costruire un’eredità. Le crisi ci saranno, ma il nostro compito è guidare la nave anche nella tempesta. E continueremo a cercare opportunità. Ci saranno sempre persone che guadagnano, che vogliono vivere esperienze. È una forma di evasione“.

Chi sono i vip iscritti al club The Wilde di Milano

Rihanna è entrata nel club privato The Wilde insieme ai manager Jay Brown e Tyran “Ty Ty” Smith, entrambi co-fondatori dell’agenzia di intrattenimento Roc Nation creata con Jay Z; l’ingresso ha rappresentato un’importante svolta per il club, accrescendo la sua visibilità internazionale e rafforzando i progetti di espansione futura.

Secondo quanto dichiarato da Gary Landesberg, “Conosco Jay e Ty Ty da più di dieci anni e abbiamo sempre avuto il desiderio di collaborare. Si impegnano sempre in prima linea, con una creatività e un’energia notevoli. Inoltre, volevano far parte della nostra crescita. Dal momento che Roc Nation segue anche Rihanna, lei stessa ha voluto partecipare al progetto. Si è creata una bella sinergia“.

Anche Jay Brown ha espresso entusiasmo per il progetto, affermando: “The Wilde a Milano ci ha subito colpiti per la vivacità e l’energia, oltre che per la qualità dell’intera regia”. Ha aggiunto: “Conosciamo Gary da oltre un decennio e crediamo nella sua visione e nel suo approccio senza compromessi all’eccellenza“.

Il capoluogo lombardo, già riconosciuto come centro nevralgico nel mondo della moda, si conferma un polo di interesse anche per investimenti nel settore dell’intrattenimento e dell’ospitalità di lusso.

Infatti, come dichiarato dallo stesso Landesberg, “Milano è sempre stata un centro nevralgico dell’industria della moda, ma negli ultimi anni ha attirato un pubblico internazionale che non viene solo per visitare la città, ma sceglie di viverci: le scuole internazionali sono piene di studenti ed è anche un importante polo finanziario“.