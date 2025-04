Bernard Arnault, Ceo di LVMH nonché uno degli uomini più ricchi al mondo, avrebbe deciso di spostare la sua residenza a Casa degli Atellani a Milano

Bernard Arnault è intenzionato a trasferire la propria residenza a Milano: per il re del lusso francese una location d’eccezione, la storica Casa degli Atellani di Corso Magenta, dimora rinascimentale celebre per ospitare la Vigna di Leonardo.

Arnault, presenza stabile nelle prime posizioni delle classifiche dedicate ai miliardari più ricchi del mondo, ha rilevato l’abitazione durante il mese di dicembre del 2022.

In un primo momento il Ceo di LVMH ha valutato diverse opzioni per l’utilizzo di Casa degli Atellani: inizialmente l’ipotesi era quella di trasformarla in una struttura ricettiva, ma il piano è stato poi abbandonato.

In tempi non sospetti erano circolati già dei rumors riguardo la possibilità che Arnault scegliesse la storica abitazione milanese come sua residenza, rumors smentiti dallo stesso miliardario francese. Le cose, però, sarebbero cambiate con il passare del tempo stando alle nuove indiscrezioni.

Qualcuno aveva ipotizzato addirittura un possibile trasferimento del gruppo LVMH a Casa degli Atellani: Arnault da questo punto di vista è stato chiaro, spiegando che non è previsto alcuno spostamento dell’azienda. E infatti non si tratterebbe di spostare la sede del gruppo, ma la sua residenza personale e il domicilio fiscale.

Come detto Bernard Arnault è il Ceo di LVMH, società proprietaria di più di settanta marchi divisi in aziende di alta moda, tra i quali spiccano: Christian Dior, Fendi, Louis Vitton, Loro Piana, Celine, Guerlain, Marc Jacobs, Givenchy, Guerlain e Kenzo, di orologi come TAG Heuer e di gioielli come Tiffany e Bulgari.

Il gruppo Lvmh ha creato anche la Louis Vuitton Corporate Foundation (ex Louis Vuitton Foundation for Creation) con l’obiettivo di promuovere l’arte e la cultura e continuare le azioni di mecenatismo intraprese già a partire dagli anni Novanta. La società, inoltre, è attiva anche nel settore dell’editoria e controlla due prestigiosi quotidiani francesi: ‘Le Parisien’ e ‘Les Echoes’.

La storica abitazione milanese e la Vigna di Leonardo

Situata in via Magenta 65, Casa degli Atellani è una dimora storica appartenuta a Ludovico il Moro e rappresenta l’ultima traccia ancora esistente dell’antico Borgo delle Grazie. L’abitazione è stata di proprietà della famiglia Castellini Baldissera fino al dicembre del 2022, quando è passata al Gruppo LVMH di Bernard Arnault.

Nel giardino, restaurato in stile neobarocco, è stato effettuato un reimpianto filologico della Vigna di Leonardo da Vinci in collaborazione con l’Università degli Studi di Milano, quest’ultima inserita all’interno della classifica dedicata alle migliori università italiane del 2025.

Il Duca di Milano, durante il rinascimento, donò un vigneto a Leonardo come compenso per alcune sue opere. Le ricerche dei residui biologici vivi delle radici originarie, rinvenute in fase di scavo manuale, hanno consentito di identificare il ceppo di appartenenza della Vigna di Leonardo quale Malvasia di Candia.

All’interno di Casa degli Atellani a Milano, troviamo anche la famosa Sala dello Zodiaco, costituita da quattordici lunette, ampliata dal celebre architetto Portaluppi nel 1922. Lo studio Ettore Conti, invece, intitolato al grande imprenditore d’industria elettrica italiana, si affaccia sul giardino e presenta un camino circondato da pareti in legno intarsiate.