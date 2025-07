Quanto guadagna un cameriere in Italia: l'appello del comico tv Max Angioni sugli stipendi di una figura fondamentale nel mondo della ristorazione

Max Angioni, comico e presentatore tv, ha lanciato un appello in favore dei camerieri, per lui pagati troppo poco in Italia. Lo ha fatto con un monologo di ‘Lavori in corso’, il suo nuovo show ironico in onda su ‘Italia 1’.

Stipendi dei camerieri in Italia, l’appello di Max Angioni

Angioni negli ultimi anni ha visto aumentare la sua popolarità, sia come comico che come conduttore televisivo. Il suo nuovo show ‘Lavori in corso’ è dedicato al mondo del lavoro: in ogni puntata il comico si cimenta in una prova pratica presso i locali del potenziale datore di lavoro, provando in prima persona le difficoltà del mestiere.

Il format, oltre all’evidente taglio comico, mette in luce quelle che possono essere le criticità del mercato del lavoro in Italia. Nella terza puntata, andata in onda domenica 27 luglio 2025, Max Angioni ha lavorato come cameriere presso un ristorante, cimentandosi così con le difficoltà di una figura essenziale nel mondo della ristorazione.

Il comico ha ricevuto una serie di insegnamenti riguardo le sue mansioni e su come gestire il lavoro in sala, per poi ritrovarsi ad affrontare un vero servizio con clienti reali. Per Angioni la gestione dei commensali e la comunicazione tra la sala e la cucina sono state fonte di stress.

In studio, tra sketch e le risate del pubblico, Max Angioni ha recitato un’ode al cameriere, mestiere che ritiene sottovalutato: “Se c’è una cosa che ho imparato sui camerieri in questa esperienza, è che vengono pagati troppo poco per avere a che fare con dei bastardi come noi”.

Quanto guadagna un cameriere in Italia

Alla luce dell’invettiva di Max Angioni, la domanda sorge spontanea: quanto guadagna un cameriere in Italia? Il ‘Corriere della Sera’, in un articolo che risale al 2022, riportava che il Contratto collettivo nazionale di lavoro per la ristorazione prevede una retribuzione mensile di 1.500 euro lordi per un cameriere professionista, con 14 mensilità e 40 ore di lavoro settimanali.

Silvio Moretti, direttore servizi sindacali Fipe, spiegò al tempo che quelli riportati erano “Valori minimi” in quanto “la domanda di mercato e le esperienze professionali possono far aumentare notevolmente le cifre e anche il numero di ore di lavoro può essere diverso in alcuni casi”.

Il cameriere rappresenta un elemento fondamentale nel settore dell’accoglienza: a questa figura professionale viene applicato il CCNL Pubblici esercizi, ristorazione e servizio e l’inquadramento di livello varia a seconda del grado di esperienza.

Secondo gli ultimi dati relativi al 2024, lo stipendio di un cameriere nel nostro Paese va dai 1.500 ai 2.000 euro lordi al mese che al netto sono tra i 1.200 e i 1.300 euro al mese. Un cameriere alle prime armi, inquadrato come apprendista guadagna tra i 1.350 e 1.450 lordi al mese, quindi tra i 1.000 e i 1.100 euro.

Fattori come l’esperienza, la stagionalità e il tipo di locale, ovviamente, possono fa oscillare gli stipendi: nelle pizzerie la paga mensile netta è di media di 1.200 euro, mentre nei ristoranti stellati la retribuzione tocca in media tra i 1.750 e i 2.000 euro. Le retribuzioni durante la stagione estiva, inoltre, possono salire rispetto agli altri mesi dell’anno.