Gambero Rosso ha effettuato una ricerca tra i ristoranti stellati della nostra penisola per scoprire quanto costa mangiare e quale è il più caro

La Guida Michelin rappresenta uno dei più prestigiosi riconoscimenti nel mondo della ristorazione. Ogni anno, ispettori anonimi valutano centinaia di ristoranti in base a criteri rigorosi come qualità degli ingredienti, tecnica di preparazione, creatività dello chef e coerenza dell’esperienza culinaria. I ristoranti possono ottenere da una a tre stelle. Ma quanto costa davvero mangiare in un ristorante stellato? Gambero Rosso ha analizzato i prezzi dei menu degustazione nei ristoranti stellati in Italia, regione per regione, per comprendere il reale costo di un’esperienza gastronomica in questi locali. L’analisi è stata condotta tra la fine di novembre e l’inizio di dicembre ricercando i prezzi dei menu degustazione generali trovati nei siti web ufficiali dei ristoranti.

Il ristorante stellato più costoso in Italia

L’analisi portata avanti da Gambero Rosso per scoprire quanto costa mangiare nei ristoranti stellati italiani ha seguito alcune regole precise. Sono stati presi in considerazione solo i ristoranti con almeno una stella Michelin e 85 punti nella guida Gambero Rosso. Le fonti principali sono stati i siti web ufficiali dei ristoranti e le bevande non sono state incluse nell’analisi dei costi. Se un ristorante offriva più menu è stato considerato quello più costoso.

Dall’analisi è emerso che il ristorante stellato più caro in Italia è Da Vittorio a Brusaporto, a pochi passi da Bergamo. Qui il menu Carta Bianca con 16 portate “a sorpresa” costa 400 euro. La selezione viene studiata per sorprendere i clienti con la massima creatività dello chef. Il ristorante tristellato più economico, invece, è Reale a Castel di Sangro di Romito con 210 euro. Tra i bistellati, il più caro è La Rei Natura a Serralunga d’Alba con 350 euro, mentre il più economico è Magnolia a Longiano con 100 euro. Tra i ristoranti con una stella, i più cari sono Bracali a Massa Marittima e Il Luogo di Aimo e Nadia a Milano con 280 euro. Il più economico, invece, è Da Amerigo a Valsamoggia con 68 euro.

I ristoranti stellati più cari per ogni regione

In Valle d’Aosta, il ristorante più costoso è Paolo Griffa al Caffè Nazionale di Aosta, con due menu rispettivamente da 120 e 160 euro. In Piemonte, La Rei Natura a Serralunga d’Alba propone il menu più caro da 350 euro ma a seguire si trova il menu di Antonino Cannavacciuolo a Villa Crespi di Orta San Giulio. In Liguria, lo stellato più caro è I Balzi Rossi di Ventimiglia, con menu da 120 e 140 euro. La Lombardia ospita il ristorante più costoso d’Italia, Da Vittorio a Brusaporto. In seconda posizione tra gli stellati c’è Enrico Bartolini al Mudec con un menu da 300 euro.

In Veneto, Le Calandre di Rubano confermano il loro primato e offrono il menu più caro a 295 euro. Si trova sempre in Veneto anche Casa Perbellini 12 Apostoli a Verona che ha ricevuto proprio di recente le tre stelle Michelin. In Trentino-Alto Adige, invece, Atelier Moessmer a Brunico è il più costoso con 320 euro. In Friuli Venezia Giulia, il ristorante più dispendioso è Harry’s Piccolo a Trieste con menu da 220 euro. In Emilia-Romagna, l’Osteria Francescana di Bottura si conferma al vertice con 350 euro per il menu degustazione.

In Toscana, il ristorante più caro è Enoteca Pinchiorri a Firenze con un menu da 350 euro. In Umbria, Casa Vissani a Baschi mantiene il primato con un menu da 235 euro. Nel Lazio, il ristorante più caro è La Pergola a Roma con 350 euro per il menu degustazione principale, mentre nelle Marche Uliassi a Senigallia propone il menu più costoso con 260 euro

In Abruzzo, il ristorante Reale a Castel di Sangro di Romito ha il menu più “dispendioso” con 210 euro, mentre in Campania, il ristorante L’Olivo a Capri offre il menu più alto a 320 euro. In Puglia, Due Camini a Borgo Egnazia, il famoso borgo dei vip, propone il menu Maestrale a 200 euro. Spostandosi in Basilicata, Don Alfonso 1890 al San Barbato Resort ha il menu più caro con 170 euro mentre in Calabria, il ristorante Abbruzzino Oltre a Lamezia Terme ha il menu più salato con 150 euro. Infine, in Sicilia, Signum a Salina è il più caro con il menu Sigillo da 250 euro.