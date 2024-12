Il ristorante di Antonino Cannavacciuolo a Villa Crespi è una struttura stellata molto nota e ambita: quanto costa regalare una cena qui

Antonino Cannavacciuolo è uno degli chef più rinomati e amati d’Italia e ha costruito una carriera stellare che lo ha portato a essere insignito di numerosi riconoscimenti, tra cui diverse stelle Michelin. Oltre alla sua attività in cucina, Cannavacciuolo è diventato un volto familiare al grande pubblico grazie alla partecipazione a programmi televisivi di successo. È noto per il suo ruolo di giudice in “MasterChef Italia” e come conduttore di “Cucine da Incubo”, dove ha conquistato gli spettatori con la sua simpatia e professionalità. Il fiore all’occhiello della sua attività, però, è Villa Crespi, un lussuoso relais situato sulle sponde del Lago d’Orta, in Piemonte. Questa splendida dimora in stile moresco ospita il ristorante tre stelle Michelin dello chef, dove la cucina mediterranea incontra l’eccellenza piemontese, creando un’esperienza gastronomica unica.

Quanto costa regalare il menù degustazione in Villa Crespi

Nato il 16 aprile 1975 a Vico Equense, in Campania, Antonino Cannavacciuolo vanta ben 9 stelle Michelin distribuite tra tutti i suoi ristoranti. Tra le sue strutture di alto livello più note e ambite c’è sicuramente Villa Crespi. La proprietà considerata un gioiello architettonico unico è circondata da un grande parco che regala un’atmosfera romantica e tranquilla. Il cuore pulsante della struttura, però, è considerato il ristorante. Con tre stelle Michelin, il locale è famoso per la cucina dello chef Cannavacciuolo, che unisce sapori mediterranei e tradizioni locali. Per chi desidera regalare un’esperienza indimenticabile, Villa Crespi offre diverse opzioni di gift card disponibili sul proprio sito ufficiale. Oltre al menù a la carte tradizionale, infatti, i menù degustazioni sono quelli più famosi e anche quelli più ricercati. Il Menu Degustazione “Itinerario”, un percorso culinario di 5 portate firmato dallo chef Cannavacciuolo è un viaggio tra i sapori unici. Tra i piatti principali la Linguina di Gragnano, calamaretti, salsa al pane di segale e la triglia, cavolo nero, provola affumicata. Il costo per persona è di 485 euro a persona compresi calice di aperitivo, selezione di vini in abbinamento al menu “Itinerario”, acqua e caffè.

È presente poi il Menu Degustazione “Mettici l’Anima” per chi vuole regalare un’esperienza ancora più esclusiva. Questo percorso gastronomico di 7 portate offre piatti dagli abbinamenti “audaci” come dice lo stesso Antonino Cannavacciuolo. Tra i piatti presenti ci sono il Plin di agnello alla brace, zuppa forte, gamberi rossi, e rane al burro, chantilly all’aglio, crocchetta di riso Zizania. Il costo per persona in questo caso è di 535 euro. Inclusi nel pacchetto un calice di aperitivo, la selezione di vini in abbinamento, acqua e caffè.

Altre esperienze regalo a Villa Crespi

Oltre ai percorsi gastronomici, Villa Crespi offre una gamma di esperienze che combinano il piacere della buona tavola con momenti di relax e apprendimento. Per le coppie in cerca di un’esperienza indimenticabile, la Fuga Romantica sul Lago è l’ideale. Il pacchetto ha prezzi che variano da 1.359 a 2.279 euro a seconda della tipologia di camera scelta. Sono, inoltre, inclusi il soggiorno di una notte in una delle eleganti camere o suite di Villa Crespi, la colazione servita in camera o nella sala colazioni, una cena per due persone con menu degustazione “Itinerario” o “Mettici l’Anima”, a seconda della scelta e l’accesso alla spa con trattamenti benessere per due.

Per gli appassionati di gastronomia, Villa Crespi offre l’opportunità di trascorrere una giornata “In Cucina con la Brigata“. Il pacchetto prevede la partecipazione attiva alla preparazione dei piatti insieme alla brigata di cucina di Villa Crespi, pranzo o cena, attestato di partecipazione e un grembiule personalizzato. Costo per questa esperienza: 380 euro. Si possono poi regalare altri soggiorni gourmet tra benessere e gusto che comprendono non solo la notte in struttura ma anche diverse esperienze culinarie, trattamenti benessere e momenti di relax.