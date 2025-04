Per Pasqua 2025, oltre alle uova pasquali di cioccolato, lo chef Carlo Cracco propone nel suo shop anche una selezione di ottime colombe artigianali

Carlo Cracco è un rinomato chef italiano e figura di spicco nel panorama culinario internazionale. È noto non solo per i suoi ristoranti di prestigio, come quello situato nella Galleria Vittorio Emanuele II a Milano, ma anche per la sua partecipazione a programmi televisivi di successo. Oltre alla sua attività nei ristoranti, Cracco firma una serie di prodotti gastronomici dedicati alle principali festività dell’anno, offrendo prelibatezze esclusive per Natale, San Valentino e, naturalmente, Pasqua. Anche per la Pasqua 2025, lo chef ha ideato una selezione di dolci artigianali disponibili sul suo shop online, pensati per celebrare la festività con gusto.

Le colombe di Pasqua 2025 di Carlo Cracco

Nonostante le recenti vicende con il movimento di Ultima Generazione nel locale di Cracco a Milano lo chef non si è fermato. Dopo aver risposto ai manifestanti di Ultima Generazione che chiedevano allo chef di aderire al “pasto sospeso”, Cracco ha continuato le sue attività imprenditoriali. Oltre ad aver annunciato l’apertura a breve di un suo agriturismo lo chef ha continuato a lavorare in vista delle festività pasquali. Nel su shop si possono, quindi, trovare le colombe pasquali del 2025.

La colomba classica si distingue per il suo impasto soffice aromatizzato con vaniglia del Madagascar, arricchito da canditi d’arancia e ricoperto da una croccante glassa di zucchero e mandorle tostate. Questa versione è disponibile nel formato da 790 grammi al prezzo di 45 euro. Per chi cerca una proposta più originale, la colomba amarena e pistacchio vanta un impasto con amarene candite e una crema al pistacchio, creando un connubio di sapori unico. Questa colomba, anch’essa nel formato da 790 grammi, ha un costo di 47 euro. Un’altra opzione è la colomba cioccolato e nocciole, pensata per gli amanti del cioccolato. Questo dolce è arricchito con granelle di zucchero croccanti, nocciole tostate e pezzi di cioccolato. Il prezzo di questa versione è sempre di 47 euro.

Gli altri prodotti per la Pasqua 2025 di chef Carlo Cracco

Oltre alle colombe, Cracco propone una raffinata selezione di uova di cioccolato e altre delizie pasquali, realizzate con ingredienti di altissima qualità. L’uovo al cioccolato al latte è un classico che nasconde al suo interno una sorpresa. Venduto nel formato da 400 grammi ha un prezzo di 56 euro. In alternativa, c’è anche l’uovo al cioccolato fondente sempre al prezzo di 56 euro. Un’opzione più particolare è rappresentata dall’uovo al cioccolato fondente, nocciola e sale, una creazione che combina il sapore del cioccolato fondente con quello delle nocciole e un tocco di sale marino. Questo uovo, nel formato da 350 grammi, è proposto a 57 euro.

Per chi desidera un’esperienza golosa in formato mini, la confezione di ovetti di Pasqua è un’ottima scelta. Questo elegante cofanetto da 100 grammi contiene 14 ovetti assortiti nei gusti pistacchio, nocciola, tartufo e cocco ed è venduto al prezzo di 15 euro. Un’altra proposta originale è rappresentata dagli animaletti di Pasqua al cioccolato, una selezione di 10 cioccolatini a forma di piccoli animali realizzati con cioccolato fondente, al latte e bianco. Perfetti per conquistare grandi e piccini questi sono disponibili al costo di 16 euro all’interno della nuova confezione da collezione caddy blu.

Per chi desidera un regalo più esclusivo e completo, la box pasquale rappresenta la scelta ideale. Questa confezione comprende una colomba a scelta tra le varianti disponibili, un uovo di cioccolato fondente o al latte, una confezione di ovetti assortiti e una selezione di animaletti di cioccolato. Il prezzo di questa elegante box varia a seconda delle opzioni selezionate.