Alcune specie di pesci nel Mediterraneo distinguono le persone osservando dettagli visivi come mute e pinne: lo rivela uno studio scientifico

L’idea che i pesci siano in grado di riconoscere le persone potrebbe sembrare sorprendente, ma una recente ricerca condotta nel Mar Mediterraneo ha dimostrato che alcune specie possiedono questa straordinaria capacità. Lo studio, pubblicato su ‘Biology Letters’, ha rivelato che due specie di orate riescono a distinguere i subacquei basandosi sulle caratteristiche della loro attrezzatura! Un esperimento eccezionale che ha fornito nuove prospettive sulla percezione visiva dei pesci e sul loro comportamento in risposta agli esseri umani.

Come i pesci distinguono le persone: il test che ha sorpreso gli scienziati

Lo studio è stato realizzato alla Submarine and Oceanographic Research Station (Stareso) di Calvi, in Corsica, da un team di ricercatori del Max Planck Institute of Animal Behavior di Costanza, in Germania. L’indagine è partita dall’osservazione del comportamento delle orate, che sembravano seguire con maggiore insistenza determinati subacquei rispetto ad altri; questo ha spinto gli scienziati a verificare se i pesci potessero distinguere le persone basandosi su aspetti visivi.

L’esperimento si è sviluppato in tre fasi. Inizialmente, una ricercatrice, Katinka Soller, ha addestrato un gruppo di orate a seguirla in cambio di cibo. In meno di due settimane, i pesci hanno appreso l’associazione tra la sua presenza e il nutrimento. Successivamente, Soller è stata affiancata da un altro ricercatore, Maëlan Tomasek, che indossava una muta di colore diverso e non offriva alcun cibo.

Nei primi giorni, le orate seguivano entrambi in modo casuale, ma con il passare del tempo hanno iniziato a preferire costantemente Soller. Infine, quando entrambi i ricercatori si sono immersi con attrezzature identiche, i pesci non riuscivano più a distinguerli con la stessa precisione.

I risultati ottenuti hanno confermato che le orate si basavano sulle differenze cromatiche per riconoscere le persone. Secondo gli esperti, potrebbero addirittura sviluppare ulteriori capacità di distinzione analizzando elementi come le mani o i capelli dei subacquei.

Cosa dice la scienza? Le rivelazioni degli esperti sui pesci del Mediterraneo

I ricercatori coinvolti hanno espresso grande interesse per i risultati ottenuti studiando i pesci del Mediterraneo. Katinka Soller ha spiegato che “I volti sono distorti dalle maschere da immersione, quindi di solito anche noi ci affidiamo alle differenze tra mute, pinne o altre parti dell’attrezzatura per riconoscerci a vicenda”.

Secondo la studiosa, i pesci potrebbero adottare una strategia simile, imparando a individuare dettagli sempre più sottili nelle persone che incontrano.

L’ipotesi è stata rafforzata dalle osservazioni fatte durante gli esperimenti. “Li abbiamo già osservati avvicinarsi ai nostri volti e scrutare i nostri corpi”, ha raccontato Soller. “Era come se fossero loro a studiare noi, non il contrario.”

Anche Maëlan Tomasek ha sottolineato quanto sia sorprendente la capacità dei pesci di stabilire un’interazione con gli esseri umani. “Può essere strano pensare a esseri umani che stabiliscono legami con animali così lontani da noi sull’albero filogenetico come i pesci,” ha sottolineato. “

Ma le relazioni uomo-animale possono superare milioni di anni di distanza evolutiva se ci prendiamo la briga di prestare attenzione. Ora che sappiamo che loro ci vedono, è tempo per noi di vedere loro.”

Questo studio rappresenta un passo avanti nella comprensione dell’intelligenza e delle capacità cognitive dei pesci, mettendo in discussione la tradizionale percezione di questi animali come esseri privi di riconoscimento individuale. L’interazione tra uomo e mondo sottomarino potrebbe rivelare molte altre sorprese e aprire nuove strade alla ricerca scientifica e alla conservazione degli ecosistemi marini.