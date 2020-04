Pastiera napoletana, la ricetta di chef Antonino Cannavacciuolo

Con gli italiani costretti a restare in casa per osservare la quarantena causata dal Coronavirus, in molti stanno riscoprendo il piacere di cucinare tra le mura domestiche.

Anche i grandi chef sono stati costretti a spostarsi dalla cucina dei ristoranti a quella delle proprie abitazioni. Uno strumento fondamentale, durante la quarantena, è rappresentato dai social network. Tramite Instagram, Facebook e Twitter, i cuochi più blasonati d’Italia riescono infatti a restare in contatto con il mondo esterno, postando i capolavori creati da casa.

Antonino Cannavacciuolo ha deciso di utilizzare i social per lanciare un appuntamento settimanale. Ogni sabato, lo chef presenta una ricetta, svelando agli utenti i segreti per prepararla a regola d’arte. Si inizia con la pastiera, dolce simbolo della tradizione gastronomica napoletana.

“In questo particolare periodo la cucina e i ricordi ci stanno tenendo ancora più uniti di prima – ha scritto chef Antonino Cannavacciuolo sul suo profilo Instagram ufficiale – Per questo ogni sabato voglio condividere con voi una ricetta, un ricordo, una piccola parte della mia vita. Oggi vi presento la pastiera, un dolce che tutti conoscerete, che sa di primavera e che allieta il periodo pasquale”.

I consigli di chef Cannavacciuolo su come preparare la pastiera napoletana continuano sul suo sito web: “Associo la pastiera ai profumi della Pasqua e dei campi primaverili in fiore – spiega lo chef di Villa Crespi – In quel periodo dell’anno, tra le case e i giardini di Ticciano aleggiava il profumo della pastiera cotta nei forni, una dolce fragranza di canditi, fiori d’arancio e cannella. Ogni volta che lavoro gli ingredienti della pastiera, il ricordo vola alla felicità”.

Cannavacciuolo illustra come preparare la pastiera per 12 persone iniziando dagli ingredienti, divisi in due procedimenti. Lo chef, passo dopo passo, guida gli utenti nella preparazione del tipico dolce napoletano: dal ripieno alla pasta frolla, da riporre in frigorifero per qualche ora prima di essere utilizzata per foderare la tortiera.

Seguendo scrupolosamente i consigli di uno degli chef più amati del panorama televisivo italiano, gli utenti potranno cimentarsi nella preparazione della pastiera napoletana. Per finire, Antonino Cannavacciuolo suggerisce di abbinare il dolce con un Prosecco DOC Brut.