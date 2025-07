Oprah Winfrey avvistata a Capri durante una vacanza esclusiva tra location iconiche e momenti riservati che raccontano un lato inedito della star

Nell’estate caprese che continua a intrecciare turismo d’élite e charme mediterraneo, un nuovo nome si è aggiunto alla lista degli ospiti più noti; il suo arrivo a Capri non è passato inosservato: si è svolto in un’atmosfera sobria, senza eccessi o apparizioni pubbliche studiate, dove il carisma della celebre conduttrice statunitense Oprah Winfrey ha fatto il resto, conquistando i presenti con una semplicità che non è passata inosservata.

Come è arrivata Oprah Winfrey a Capri e con chi ha viaggiato

Come molti vip in vacanza a Capri, anche Oprah Winfrey ha scelto di raggiungere l’isola a bordo del suo yacht privato, in compagnia di alcuni amici. L’attracco si è svolto in modo discreto, senza clamore, ma la sua presenza ha subito richiamato l’attenzione degli addetti ai lavori e degli habitué del turismo di fascia alta.

La prima tappa della conduttrice è stata il ristorante Da Paolino, celebre per i tavoli immersi tra vigne e limoni, nella zona di Palazzo a Mare, scelta che testimonierebbe l’interesse per le tradizioni locali più autentiche. Secondo quanto riportato su ‘Il Mattino’, la serata si è svolta in un clima rilassato, scandito da brindisi, sorrisi e un menù che ha saputo valorizzare l’identità caprese, restando fedele ai sapori del territorio.

A condividere la cena con lei c’erano i padroni di casa: Lino, le nipoti Michela e Arianna, e Alberto, che ha concluso la serata suonando il mandolino, proponendo motivi della tradizione napoletana. A suggellare l’incontro, il consueto bicchiere di limoncello prodotto con i frutti del giardino.

Durante la serata, uno degli ospiti avrebbe dichiarato: “È lei la star dell’isola”, una frase che ha iniziato a circolare tra i presenti, a conferma dell’effetto che la sua visita ha avuto sull’isola azzurra.

Dove trascorre il suo tempo Oprah Winfrey durante la vacanza a Capri

Dopo la cena, Oprah Winfrey ha proseguito la serata salendo a bordo di un taxi, con cui ha attraversato una piazzetta ormai semivuota per dirigersi verso via Quisisana. Qui ha incontrato Gianluigi Lembo, oggi volto della celebre taverna musicale Anema e Core, fondata trent’anni fa dal padre Guido.

Il loro saluto è stato caloroso: la conduttrice si è informata sulle notti capresi, ha abbracciato Lembo e posato per una foto ricordo che andrà ad arricchire l’albo d’oro dei personaggi noti passati dal locale. Ancora una volta, la sua presenza si è imposta per spontaneità e attenzione ai luoghi simbolici dell’isola.

Negli Stati Uniti, Oprah Winfrey è considerata una delle figure più influenti del panorama mediatico. Conduttrice, attrice, imprenditrice, scrittrice e filantropa, ha ottenuto il soprannome di “Regina di tutti i media”. Il suo storico programma, The Oprah Winfrey Show, è andato in onda dal 1986 al 2011, vincendo 18 Emmy Award e portandole il Lifetime Achievement Award.

Oltre alla televisione, ha lavorato nel cinema in film come ‘Il colore viola’, ‘The Butler e Selma’, ottenendo nomination agli Oscar e ai Golden Globe. Dal 2008 gestisce una rete televisiva propria, la Oprah Winfrey Network, in collaborazione con Discovery Inc., ed è attiva anche nel campo dell’editoria e del benessere, con investimenti in WW International e pubblicazioni a suo nome.

Il suo patrimonio personale, stimato a oltre 2,7 miliardi di dollari nel 2020, testimonia il successo di una carriera trasversale. Eppure, anche in vacanza, la Winfrey continua a coltivare un rapporto diretto e rispettoso con i luoghi che visita, come dimostrato dal suo breve ma significativo passaggio a Capri.