Qual è il mare più bello d’Italia nel 2020? A questa domanda hanno risposto Touring Club e Legambiente, assegnando il riconoscimento delle 5 Vele alle migliori località costiere per le vacanze di quest’estate. Le Vele vanno dal punteggio minimo di 1 al punteggio massimo di 5 e testimoniano il livello di purezza delle acque, la qualità ambientale, la presenza di servizi e il consumo energetico. E una sezione speciale è dedicata ai laghi.

Per quanto riguarda il mare, quest’anno le 5 Vele sono state assegnate a 15 comprensori turistici, di cui 5 in Sardegna, 3 in Toscana e Puglia, 2 in Campania, 1 in Liguria e Sicilia. Al primo posto troviamo il comprensorio di Baunei (provincia di Nuoro, Sardegna), al secondo Castiglione della Pescaia e la Maremma toscana (provincia di Grosseto, Toscana) e al terzo il Litorale di Chia con Domus De Maria (provincia di Cagliari, Sardegna).

Sono 7, invece, i comprensori che hanno ricevuto le 5 Vele lacustri, di cui 3 in Trentino Alto Adige, 1 in Veneto, 1 in Toscana, 1 in Piemonte. Il vincitore della classifica dei laghi è Sospirolo (lago del Mis, in Veneto), seguito da Molveno (in Trentino) e dall’Alpe di Siusi/Lago di Fiè (in Alto Adige).

Mare più bello e pulito d’Italia: le 5 Vele 2020

1. Litorale di Baunei. Sulla costa orientale sarda

2. Maremma Toscana. Con Castiglione della Pescaia come miglior Comune, seguito da Scarlino, Marina di Grosseto e Follonica in provincia di Grosseto

3. Litorale di Chia. Nella Sardegna meridionale, con il Comune di Domus de Maria

4. Cilento Antico. Campania, provincia di Salerno: a Pollica seguono Castellabate, San Mauro del Cilento e Montecorice

5. Costa d’Argento e Isola del Giglio. In Toscana. Qui dominano l’Isola del Giglio e Capalbio, seguiti da Orbetello e altri Comuni

Liguria: Cinque Terre

Toscana: Isola di Capraia

Campania: Costa del Mito (tra Camerota, Centola-Palinuro e Pisciotta, con AMP Costa degli Infreschi e Masseta)

Puglia: Costa del Parco Agrario degli Ulivi secolari. Guidata da Polignano a Mare seguito da Ostuni, Monopoli, Fasano e Carovigno

Puglia: Alto Salento Adriatico. Con Melendugno, Otranto e Vernole in provincia di Lecce

Puglia: Alto Salento Jonico. Comuni di Nardò, Gallipoli, Porto Cesareo, Racale

Sicilia: Isola di Pantelleria

Sardegna: Baronia di Posada e Parco di Tepilora. In provincia di Nuoro, sulla costa orientale della Sardegna, che ha come miglior Comune quello di Posada, seguito da Siniscola

Sardegna: Planargia. Ovvero il litorale del Comune di Bosa, sulla costa occidentale sarda

Sardegna: Gallura Costiera e AMP Capo Testa. Vasto comprensorio nella Sardegna nord orientale guidato da Santa Teresa Gallura e seguito da Palau e Arzachena.

Mare più bello e pulito d’Italia: le 4 Vele 2020

Liguria, 4 Vele

– Golfo dei poeti

– Golfo dei poeti Toscana, 4 vele

– Isola d’Elba

– Isola d’Elba Lazio, 4 vele

– Isole Ponziane

– Isole Ponziane Abruzzo, 4 vele

– AMP del Cerrano

– AMP del Cerrano Campania, 4 vele

– Costiera Amalfitana e Isola di Capri

– Costiera Amalfitana e Isola di Capri Basilicata, 4 vele

– Costa di Maratea

– Costa di Maratea Puglia, 4 vele

– Basso Salento Adriatico

– Gargano Nord

– Gargano Sud

– Litorale Tarantino Orientale

– Isole Tremiti

– Basso Salento Adriatico – Gargano Nord – Gargano Sud – Litorale Tarantino Orientale – Isole Tremiti Sicilia, 4 vele

– Isole Egadi

– Litorale Trapanese Nord

– Isola di Salina

– Golfo di Noto

– Isole Egadi – Litorale Trapanese Nord – Isola di Salina – Golfo di Noto Sardegna, 4 vele

– Golfo di Oristano e AMP Sinis – Mal di Ventre

– Golfo di Orosei

– Costa sud-ovest e Isole sulcitane

– Costa Verde e Buggerru

– Costa Nord Occidentale e PN Isola dell’Asinara

– Golfo degli Angeli, Parco di Molentargius e AMP Capo Carbonara

– Parco Nazionale dell’Arcipelago della Maddalena

– Litorale di Pula

– Montiferru

– Costa algherese, Parco di Porto Conte

– Ogliastra

– Sardegna Sud Orientale

– Golfo di Olbia, costa nord orientale e AMP di Tavolara

Lago più bello e pulito d’Italia: le 5 Vele 2020