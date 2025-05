La classifica delle migliori acque minerali nei supermercati

Quali sono le migliori acque minerali tra quelle presenti nei supermercati italiani? A questa domanda ha risposto Altroconsumo che ha analizzato 21 prodotti appartenenti ai marchi più diffusi. Ogni acqua è stata valutata sulla base di diversi fattori come la completezza delle informazioni riportate sulle etichette, la sostenibilità, l’ergonomicità del packaging e soprattutto la composizione chimica che ha inciso per il 50% sul giudizio finale. In totale 6 acque sono state “bocciate” in quanto ritenute insufficienti.

Gli esperti hanno valutato anche il tenore in sali minerali, nitrati e fluoruri, e l’eventuale presenza di metalli (alluminio, arsenico, manganese e nickel) e di contaminanti. In generale la ricerca dell’associazione dei consumatori dimostra come l’acqua in bottiglia in Italia sia complessivamente buona: sul podio troviamo tre prodotti che non contengono Tfa, l’acido trifluoroacetico appartenente alla famiglia dei Pfas.

Sul sito ufficiale di Altroconsumo si legge: “Anche se non sono stati rilevati altri Pfas nei campioni, la presenza del Tfa da sola è bastata a sollevare preoccupazioni sulla qualità dell’acqua minerale. Si tratta di sostanze resistenti ai processi di degradazione naturale e potenzialmente dannose per la salute”.

Quello dei Pfas è un argomento che sta a cuore ad Altroconsumo: non a caso ha lanciato un appello alle istituzioni, chiedendo un divieto alla produzione e all’uso dei Pfas, insieme all’istituzione di un limite specifico per il Tfa basato sulle più recenti evidenze scientifiche.