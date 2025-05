Durante un volo Ryanair verso Bari uno steward ha fatto un commento sulla dieta e sulla cucina pugliese che ha scatenato risate ed è diventato virale

Cosa può accadere durante l’atterraggio in una delle città simbolo del Sud Italia? A volte basta una frase inattesa per cambiare il tono di un intero viaggio. È quello che è successo a bordo di un volo Ryanair diretto a Bari, dove un annuncio ironico ha catturato l’attenzione dei passeggeri e, in breve, anche del pubblico online.

Cosa è stato detto davvero durante l’annuncio aereo Ryanair

L’annuncio in questione è arrivato al termine delle consuete indicazioni sul rispetto delle norme di sicurezza, tra cui l’invito a restare seduti con le cinture allacciate e a prestare attenzione all’apertura delle cappelliere. L’assistente di volo ha approfittato di quel momento per aggiungere un saluto personale, dal tono spontaneo e familiare.

Il video dell’episodio è stato pubblicato su TikTok da una viaggiatrice. Il contenuto, leggero e ironico, ha rievocato uno dei temi più discussi da chi visita la Puglia: la difficoltà nel mantenere una dieta in un territorio così ricco di tentazioni gastronomiche.

Come si può vedere nel video, lo steward ha detto testualmente: “Bentornati a casa, adesso finalmente potrete continuare a respirare la vostra aria pugliese. Se invece siete venuti qua a trascorrere un po’ di tempo in Puglia dal Triveneto, spero tanto che non stiate seguendo qualche regime alimentare particolare, una volta si chiamava dieta“.

Il riferimento scherzoso alla cucina locale ha suscitato l’ilarità dei presenti, tanto che nell’audio si percepiscono risate e qualche applauso. L’intervento ha rapidamente guadagnato popolarità anche sui social, dove l’annuncio è stato condiviso con commenti divertiti e riconoscimenti all’umorismo del personale di bordo.

Non si tratta di un caso isolato. In passato, un altro episodio simile si era verificato su un volo da Brindisi a Venezia: anche in quel caso uno steward aveva utilizzato un tono informale per ironizzare sui ritardi e ricordare ai passeggeri di non alzarsi in anticipo, specificando che “il segnale non è decorativo”.

Perché parlare di dieta a Bari fa sempre sorridere

L’ironia dell’annuncio è legata a un dato ben noto a chi conosce la cucina barese: seguire una dieta rigorosa in questa zona può rivelarsi complicato. Bari e il suo territorio sono noti per una tradizione culinaria che si distingue anche all’interno della gastronomia pugliese, con piatti ricchi, semplici e profondamente identitari.

Tra le specialità più celebri figurano il riso patate e cozze, le orecchiette con le cime di rapa, la focaccia barese e il panzerotto fritto, emblema dello street food locale. Le ricette, spesso tramandate in ambito familiare, utilizzano ingredienti genuini e sono preparate con metodi tradizionali che ne esaltano il sapore; questo rende difficile, anche per i visitatori più determinati, attenersi a regimi alimentari particolarmente restrittivi.

La clip di Ryanair ha rinforzato la percezione collettiva della Puglia come terra accogliente, in cui l’ospitalità passa anche attraverso il cibo. In rete, molti utenti hanno commentato condividendo aneddoti personali o esperienze culinarie fatte durante viaggi in regione. In questo caso, con una battuta che ha fatto sorridere i passeggeri e che ha ricordato, tra una battuta e l’altra, che a Bari la dieta può attendere.