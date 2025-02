Milano è la città più "camminabile" secondo Nature

Milano è da sempre riconosciuta come la capitale economica d’Italia, cuore pulsante della moda e del lusso. Un nuovo primato si aggiunge alla sua lista di riconoscimenti: è la città più “camminabile” al mondo tra le metropoli con più di 500mila abitanti. A stabilirlo è uno studio pubblicato su Nature Cities che ha analizzato l’accessibilità pedonale di oltre 10mila città in tutto il mondo.

L’analisi di Nature: Milano regina della “camminabilità”

L’analisi, condotta da Matteo Bruno e colleghi dei Sony Computer Science Laboratories (CSL) di Roma, ha valutato i tempi medi di percorrenza pedonale per raggiungere servizi chiave come supermercati, scuole, ospedali, ristoranti e uffici pubblici. I risultati parlano chiaro: Milano risulta imbattibile in termini di accessibilità pedonale, con il 97,5% dei suoi residenti che può soddisfare ogni bisogno primario a meno di 500 metri da casa.

Nella Top 10 di questa speciale classifica oltre a Milano ci sono altre due località italiane, Torino e Genova, ma anche molte città europee e alcune asiatiche. Grandi assenti tra le prime posizioni, invece, le città statunitensi, canadesi e australiane. Questo dato riflette le differenze nei modelli urbanistici: in Nord America e Australia prevale ancora una pianificazione basata sull’uso dell’auto, con quartieri residenziali più distanti dai servizi essenziali.