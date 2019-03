Milano lancia la sua sfida al Guinness World Records: il 16 marzo sarà presentato a CityLife il tiramisù più lungo del mondo.

L’evento è organizzato da Galbani Santa Lucia in collaborazione con i pasticceri della Scuola di Cucina Teatro7Lab e con AADV Entertainment. L’obiettivo, è quello di realizzare un tiramisù più lungo di 266,9 metri, misura che corrisponde all’attuale record del mondo. Il dessert sarà poi servito gratis a tutti i presenti, e sono già pronte ben 15mila porzioni omaggio.

Per portare a termine la loro impresa, i pasticceri avranno a disposizione al piano terra del centro commerciale milanese 60 metri di spazio per quasi 4 metri di larghezza, e 80 tavoli lunghi 183 centimetri. Secondo le stime degli chef, il tiramisù milanese sarà lungo oltre 303 metri, e composto da 1.011 blocchi da 30 centimetri circa. Per realizzarlo, sarà necessaria una quantità impressionante di ingredienti: 500 kg di mascarpone, 65 kg di cacao amaro, 50mila savoiardi, 60 kg di tuorlo d’uovo, 70 kg di albume 300 litri di caffè e 65 kg di zucchero.

L’evento sarà aperto al pubblico a partire dalle 14.00 del 16 marzo: al piano zero del centro commerciale CityLife, tutti i curiosi potranno assistere alla preparazione del tiramisù da record, celebrando l’impresa con un’immancabile fetta di dolce. L’occasione fornirà comunque anche il pretesto per lanciare un’ importante iniziativa solidale. Contando sulla storica collaborazione con il Banco Alimentare, Galbani donerà tutti gli ingredienti per la creazione di altre 15mila porzioni di Tiramisù a mense della Lombardia, della Toscana e dell’Emilia Romagna. Un gesto per condividere anche con chi è meno fortunato la vittoria del Guinness World Record.

Il record attuale è stato fatto segnare nel febbraio 2018 da un gruppo di pasticceri del Friuli. In quell’occasione, era stato presentato al pubblico del centro commerciale Tiare di Villesse (Gorizia) un tiramisù lungo 266,90 metri. Per realizzarlo, erano stati utilizzati 400 Kg di mascarpone, 400 Kg panna, 48 mila savoiardi, 420 litri di caffè, 200 Kg di zucchero, 3 mila uova e 47 litri di marsala.

Gli attuali detentori del primato hanno già fatto i migliori auguri agli sfidanti milanesi, sottolineando che i record nascono per essere battuti. Non escludono, comunque, una possibile rivincita in futuro: attendiamoci quindi, per i prossimi anni, una gara all’insegna della dolcezza e della golosità tra Milano e il Friuli. E che vinca il migliore.