I 20 migliori vini economici per l'estate: 4 sono italiani

Tornano gli speciali internazionali sui vini più gustosi: stavolta, a stilare l’elenco dei migliori vini economici (sotto le 10 sterline, cioè poco meno di 12 euro) da bere in estate, è stato l’esperto David Williams, sulle pagine web del quotidiano britannico ‘The Guardian’.

I migliori vini economici per l’estate: le nazioni più rappresentate

Nell’elenco stilato dal noto critico enologico britannico David Williams, che è suddiviso tra vini bianchi, vini rossi e bollicine, figurano 4 vini italiani. L’Italia, però, non è la nazione più rappresentata in questa speciale lista, dal momento che questo primato spetta alla Francia e alla Germania.

I migliori vini economici italiani per l’estate

Come già sottolineato, 4 etichette su 20 consigliate dal critico enologico britannico David Williams sono italiane. Scopriamo insieme quali sono e le loro caratteristiche che hanno conquistato anche l’esperto inglese.

The Co-op Verdicchio dei Castelli de Jesi

Il primo vino italiano a comparire nella lista pubblicata sul sito di ‘The Guardian’ è il Verdicchio dei Castelli di Jesi. In particolare, l’esperto David Williams consiglia un’etichetta in vendita a 6 sterline nello store inglese di Coop. Il critico ha spiegato così la scelta: “L’uva verdicchio coltivata nelle Marche è sempre una scommessa vinta per chi cerca per un vino bianco estivo secco e dal costo limitato. Questo vino ha il sentore della mela verde sfumata di lime e di mandorla e una leggerezza che lo rende perfetto in abbinamento alla pasta con i frutti di mare”.

Amanti del Vino Primitivo Salento

Tra i migliori vini rossi economici per l’estate, David Williams inserisce un Primitivo, in particolare un’etichetta da 6,50 sterline del rivenditore Amanti del Vino. Secondo il critico enologico britannico, si tratta di “un rosso maturo che riempie la bocca senza sforzo”, che si distingue per i suoi “sentori di frutta dolce, prugna e ciliegia scura e un rinfrescante tocco di anice”, che lo rendono “l’ideale per hamburger e barbecue”.

Araldica Moscato d’Asti

Due etichette italiane figurano, poi, nell’elenco delle migliori “bollicine” economiche da bere in estate. La prima è un Moscato d’Asti di Araldica del 2021, in vendita tra le 5,99 e le 7,99 sterline. Il commento di David Williams ha toni entusiastici: “C’è qualcosa di gioioso in un Moscato d’Asti come questo. È un vino che sembra più vicino a una sorta di versione paradisiaca del succo d’uva moscato che allo champagne, pieno com’è di dolce succosità di melone e pesca e profumo di gelsomino e arancia, portato avanti delicatamente con una dolcezza spumeggiante”.

Aldi Organic Prosecco Rosé

L’altra “bollicina” italiana consigliata da ‘The Guardian’ per l’estate è un Prosecco rosato biologico, a marchio Aldi (prezzo di vendita: 8,50 sterline). Secondo David Williams, si tratta di “un divertente esempio della nuova (almeno dall’inizio del decennio) versione rosa della grande storia di successo dello spumante italiano“. Il critico britannico ha poi aggiunto un’ulteriore nota a proposito della bottiglia italiana da lui consigliata: “Questo prosecco rosato non esagera con il sentore di fragola candita appiccicosa, offrendo invece un palato fresco e asciutto e un finale pulito che ti fa venire voglia di berne ancora di più”.