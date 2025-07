Panzerotti e foccce sono solo alcuni dei più noti cibi tipici dello street food barese: ecco i migliori street food di Bari per mangiare in spiaggia

Bari, cuore pulsante della Puglia, offre una delle cucine più famose specialmente per lo street food, tra focacce appena sfornate, panzerotti fumanti e polpette. Se c’è un luogo dove questi cibi sono veri protagonisti delle giornate di molte persone questo è sicuramente la spiaggia. Vediamo, quindi, quali sono i migliori street food di Bari per mangiare in spiaggia.

I più famosi e popolari cibi street food di Bari

A Bari, ma più in generale in Puglia, non è raro vedere fin dalle prime ore del mattino intere famiglie arrivare in spiaggia con borse frigo piene di specialità fatte in casa: frittate di pasta, polpette di carne, focaccia, panini farciti, taralli e molto altro. Qualche anno fa i gestori degli stabilimenti in Puglia avevano anche fatto scoppiare la “rivolta della parmigiana” dato che molti lidi balneari volevano proibire ai clienti di portarsi il cibo da casa. Ma mangiare in spiaggia è un rito che è legato alla convivialità tipica di questo territorio, per questo sono ancora molti a portarsi in spiaggia street food e cibo tipico.

Tra i simboli indiscussi dello street food barese da spiaggia, ma non solo, c’è la focaccia, conosciuta dai locali come “fcazz”. Si tratta di una focaccia bassa, morbida al centro e croccante ai bordi che sprigiona un profumo inconfondibile. Immancabili anche i panzerotti, piccoli calzoni fritti spesso ripieni di mozzarella e pomodoro ma ci sono anche altre varianti. La tradizione barese contempla anche le polpette di carne, spesso preparate in casa e portate in spiaggia fredde. Non si possono dimenticare le bombette pugliesi, involtini di carne di maiale ripieni di formaggio, e la braciola al sugo, involtino di carne cotto lentamente nel sugo.

I migliori locali per lo street food a Bari

Gambero Rosso ha deciso di condividere una mini-guida dei posti migliori dove acquistare specialità di street food a Bari. Passeggiando tra le vie del centro cittadino, ad esempio, si incontra il Panificio Adriatico, rinomato per la sua filiera sostenibile l’utilizzo di farine bio da grani antichi. Oltre alla focaccia classica, considerata una delle migliori, vengono proposte varianti con farro, semi o farine alternative.

Per chi ama i panzerotti, La Casa del Gusto – Panzerotteria è una vera istituzione soprattutto per il rapporto qualità-prezzo e la vasta scelta. Qui si può scegliere tra le versioni più classiche con mozzarella e pomodoro a quelle più rustiche e particolari.

Secondo sempre Gambero Rosso in centro a Bari si segnala anche Ghiotto panzerotto aperto sia a pranzo sia a cena non solo per cibo d’asporto ma anche per mangiare in loco. Qui si possono assaggiare panzerotti preparati secondo la tecnica tradizionale locale sia i classici con pomodoro e mozzarella sia numerose versioni più originali. Il locale offre anche piatti più elaborati da consumare sul posto o da portare in spiaggia.

In uno dei viali principali baresi si trova anche MastroCiccio, un altro posto perfetto per i panzerotti o per i suoi ottimi panini. Consigliato soprattutto UPulp, panino al carbone vegetale ripieno di polpo.

Non manca anche a Bari l’opzione itinerante con Al Fuso Pugliese, un food truck che comunica le sue posizioni sui social. Qui si possono assaggiare focaccia di Altamura a lunga lievitazione, panini farciti e bombette pugliesi. Infine, due locali dall’offerta non proprio pugliese.

Per chi ama la toscana c’è La Staffa Enoteca dei Bischeri che offre cibi come pane all’uvetta, capofreddo e soppressata toscana. Chi desidera un tocco internazionale, invece, può provare Taqoz – Sabor Mexicano nel quartiere Umbertino, con tacos, burritos e quesadillas serviti in un ambiente colorato, per un’esperienza che unisce i sapori messicani all’atmosfera barese.