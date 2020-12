Tempo di classifiche e guide per ‘Gambero Rosso‘ in questo finale di 2020. Il nuovo focus è dedicato ai migliori ristoranti di Milano e delle altre province della Lombardia.

Migliori ristoranti: le eccellenze a Milano e in Lombardia

Dopo aver dedicato un approfondimento ai migliori Bar d’Italia e realizzato il “Best of 2020“, in cui è stato inserito anche un quartiere di Milano, Gambero Rosso ha presentato la nuova guida intitolata “Gambero Rosso 2021: Lombardia, il meglio di Milano e delle altre province“.

Nel volume, tra i vari premi, sono stati assegnati 10 riconoscimenti speciali ad altrettanti “Ambasciatori del Territorio“. Per la città di Milano il premio è andato a Cesare Battisti del Ratanà.

Le “Novità dell’Anno” sono 6: si tratta di Acquada, Bella Dentro, Bentoteca e Crema Gelato Puro a Milano, di Openissimo a Como e di Rustikal a Sorisole, in provincia di Bergamo.

Anche i locali premiati per il miglior “Rapporto Qualità/Prezzo” sono 6: in questo caso hanno ricevuto lo speciale riconoscimento Casaramen Super di Milano, Il Colmetto Rodengo a Saiano (provincia di Brescia), Due Spade a Cernusco sul Naviglio, La Locanda delle Grazie a Curtatone (provincia di Milano), Nico Noce a Milano e Osteria Sali e Tabacchi a Mandello del Lario (provincia di Lecco).

Migliori ristoranti a Milano e in Lombardia: tutti i premi

Di seguito, ecco tutti i premi speciali assegnati dalla guida 2021 di ‘Gambero Rosso’ dedicata al meglio della ristorazione a Milano e nelle altre province della Lombardia.

TRE FORCHETTE

Enrico Bartolini Mudec Restaurant – Milano

Berton – Milano

Cracco – Milano

D’O – Cornaredo [MI]

Lido 84 – Gardone Riviera [BS]

Miramonti l’Altro – Concesio [BS]

Dal Pescatore – Canneto sull’Oglio [MN]

Seta by Antonio – Guida Milano

Da Vittorio – Brusaporto [BG]

Vun Andrea Aprea dell’Hotel Park Hyatt Milan – Milano

TRE GAMBERI

Caffè La Crepa – Isola Dovarese [CR]

La Madia – Brione [BS]

Osteria del Treno – Milano

Osteria della Villetta dal 1900 – Palazzolo sull’Oglio [BS]

Trippa – Milano

TRE MAPPAMONDI

Casaramen – Milano

Iyo Experience – Milano

Wicky’s Innovative Japanese Cuisine – Milano

TRE BOTTIGLIE

Al Donizetti – Bergamo

TRE COCOTTE

Lanzani Bottega & Bistrot – Brescia

LE NOVITÀ DELL’ANNO

Acquada (ristorante) – Milano

Bella Dentro (frutta & verdura) – Milano

Bentoteca (giapponese) – Milano

Crema Gelato Puro (gelateria) – Milano

Openissimo (bistrot) – Como

Rustikal (ristorante) – Sorisole [BG]

SERVIZIO DI SALA

Antica Trattoria del Gallo – Gaggiano [MI]

MIGLIOR COMUNICAZIONE DIGITALE

28 Posti – Milano

Da Vittorio – Brusaporto [BG]

QUALITÀ PREZZO

Casaramen Super – Milano

Il Colmetto Rodengo – Saiano [BS]

Due Spade – Cernusco sul Naviglio

La Locanda delle Grazie – Curtatone [MN]

Nico Noce – Milano

Osteria Sali e Tabacchi – Mandello del Lario [LC]

GLI AMBASCIATORI DEL TERRITORIO

Ratanà – Milano

Trattoria Visconti dal 1932 – Ambivere (Bergamo)

Osteria della Villetta dal 1900 – Palazzolo sull’Oglio (Brescia)

Feel Como – Como

Caffè La Crepa – Isola Dovarese (Cremona)

Osteria Sali e Tabacchi – Mandello del Lario (Lecco)

Antica Osteria Del Cerreto – Abbadia Cerreto (Lodi)

La Locanda delle Grazie – Curtatone (Mantova)

Pomiroeu Giancarlo Morelli – Seregno (Monza-Brianza)

Da Roberto – Barbianello (Pavia)

Lanterna Verde – Villa di Chiavenna (Sondrio)

Il Sole di Ranco – Ranco (Varese).