In un periodo storico in cui la cucina etnica continua a trovare grande diffusione nel nostro Paese, Gambero Rosso ha deciso di dedicare spazio al sushi. Dopo una lunga indagine per individuare i locali che soddisfacessero i suoi elevati standard di qualità, ha selezionato ben 250 indirizzi e ha dato vita alla sua guida al miglior sushi d’Italia.

Guida Gambero Rosso, il miglior sushi d’Italia

Da sempre, Gambero Rosso si impegna nella stesura di guide per premiare i migliori locali d’Italia, così da aiutare i clienti a compiere la scelta più azzeccata nel momento di dover decidere dove mangiare o bere. In questo caso, i riflettori sono puntati sul sushi: mai come in questo caso è fondamentale essere sicuri della qualità e della freschezza delle materie prime.

Anche in era Covid, grazie soprattutto alla diffusione del servizio a domicilio che ha preso sempre più piede su tutto il territorio nazionale, la cucina giapponese è stata una delle principali scelte degli italiani a tavola. Il sushi si presta infatti in maniera particolare al take away, permettendo così ai consumatori di mangiare comodamente a casa senza pensieri sulla propria sicurezza.

Naturalmente, la guida si concentra non solamente in quelle insegne che si dedicano alla cucina giapponese pura. Vi sono pagine che portano alla luce i migliori locali fusion, o quei ristoranti italiani che mixano alla perfezione la cultura gastronomica orientale con quella mediterranea, nei quali la contaminazione è un punto di forza e non certo una debolezza.

I sushi in Italia premiati con le Tre Bacchette 2021

La guida sushi del Gambero Rosso elenca 250 locali tra i migliori di tutta Italia, cercando le eccellenze regione per regione. Vi sono particolari concentrazioni nelle più grandi città, come d’altronde potrebbe sembrare intuitivo: nonostante la cucina giapponese abbia raggiunto l’intera penisola, sono località come Milano e Roma a svettare in cima alla classifica.

Ecco quali sono i ristoranti premiati con le Tre Bacchette 2021.

PIEMONTE

Le Petit Restaurant Japonais – Rosta (TO)

Kensho – Torino

Miyabi – Torino

LOMBARDIA

Finger’s Garden – Milano

Ichikawa – Milano

Iyo Experience – Milano

Iyo Omakase – Milano

Osaka – Milano

Wicky’s Innovative Japanese Cuisine – Milano

Yoshinobu – Milano

EMILIA ROMAGNA

Seta – Bologna

YuzuYa – Bologna

Vicolo 8 – Modena

TOSCANA

Moi – Prato

UMBRIA

Il Vizio – Perugia

LAZIO

Hasekura – Roma

Kiko Sushi Bar – Roma

ABRUZZO

Oishi Japanese Kitchen – Teramo

CAMPANIA

Japit – Benevento

Tabi – Napoli

PUGLIA

Fugu Restaurant – Lecce

Yuki Cucina Giapponese – Noci (BA)

I premi speciali della guida sushi del Gambero Rosso

Gambero Rosso ha infine individuato alcune eccellenze nella cucina giapponese, premiando i Maestri del Sushi: si tratta di un riconoscimento dedicato ai pionieri della divulgazione dei sapori del mondo orientale, professionisti che hanno speso il loro impegno nel far conoscere agli italiani le specialità giapponesi. Inoltre la guida ha assegnato il premio per il miglior abbinamento cibo-bevande.

I MAESTRI DEL SUSHI

Haruo Ichikawa (Ichikawa – Milano)

Yoshinobu Kurio (Yoshinobu – Milano)

Hirazawa Minoru (Poporoya e Shiro Poporoya – Milano)

Ikeda Osamu (Osaka – Milano)

Wicky Priyan (Wicky’s Innovative Japanese Cuisine – Milano)

Kato Shozo (Tomoyoshi Endo – Milano)

Masashi Suzuki (Iyo Omakase – Milano)

MIGLIOR PROPOSTA DI ABBINAMENTO