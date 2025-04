Durante la visita in Italia di Re Carlo III e della Regina Camilla è prevista anche una cena al Quirinale: ecco il menu italiano per la serata

Re Carlo III e la Regina Camilla hanno deciso di organizzare una visita di Stato in Italia dal 7 al 10 aprile 2025. Questo viaggio rappresenta la prima visita ufficiale dei sovrani britannici in Italia dopo la morte della regina Elisabetta e l’incoronazione di Re Carlo. La loro visita ha come tappe principali Roma e Ravenna, città amata dal sovrano inglese che è molto appassionato di storia e arte. La sera del 9 aprile, inoltre, in occasione dell’anniversario di matrimonio di Carlo e Camilla, il Presidente Mattarella ha deciso di organizzare una Cena di Stato al Quirinale in onore dei reali britannici.

Il menu della Cena di Stato al Quirinale

Il viaggio di Re Carlo e Camilla ha avuto come prima tappa Roma, dove i sovrani, dopo essere stati accolti dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, sono andati a rendere omaggio all’Altare della Patria. In seguito, hanno visitato il Colosseo, accompagnati da Alberto Angela. Re Carlo si è poi rivolto alle Camere riunite del Parlamento italiano, e questa è stata la prima volta che per un sovrano inglese. Altro momento importante della visita dei reali inglesi è sicuramente la Cena di Stato al Quirinale. Questa sera, infatti, il Presidente Mattarella ha deciso di invitare al Quirinale Re Carlo e la Regina Camilla per festeggiare il loro 20° anniversario di matrimonio. Era, infatti, il 9 aprile 2005 quando l’allora principe di Galles ha sposato Camilla Parker Bowles con una cerimonia a Windsor. Vent’anni dopo, la coppia reale ha scelto Roma per questa ricorrenza.

Come avvenuto anche in altre cene importanti come quella organizzata in Puglia in occasione del G7, il menu viene concepito come un omaggio alla tradizione culinaria italiana. Ha spiegato al ‘Corriere della Sera’ Chiara Condoluci, una degli chef del Quirinale, che anche in questo caso le portate vengono realizzate con ingredienti freschi e di stagione, provenienti da diverse zone della penisola. L’antipasto sarà un giardino di verdure di stagione, coltivate negli orti della tenuta presidenziale di Castelporziano, una residenza a 25 km da Roma. Tra le verdure presenti ci saranno carote, zucchine gialle e verdi, ortica di campo, rabarbaro, piselli e asparagi, preparate con diverse tecniche culinarie per esaltare consistenze e sapori.

Il primo piatto offre bottoni di pasta ripieni di caponata di melanzane con un inserto di sedano in agrodolce. Come secondo, spigole al sale accompagnate da carciofi fritti, fiori di zucca e patate al forno. Per dessert è prevista una torta gelato al lampone, servita con una brioche calda e cialde al cacao. Anche l’abbinamento dei vini è stato curato nei minimi dettagli. Questo deve rappresentare la varietà e la ricchezza del patrimonio vinicolo italiano, includendo ad esempio uno spumante per il brindisi iniziale e un vino bianco servito con il dessert.

Il programma della Cena di Stato tra Mattarella, Re Carlo e Camilla

Il programma della Cena di Stato tra il Presidente Mattarella, Re Carlo e Camilla, come quello delle altre cene di questo livello, viene preparato nei dettagli e segue un cerimoniale. Stefano Colantuoni, membro dello staff ospitalità e ricevimenti del Quirinale da trent’anni, ha spiegato sempre al ‘Corriere’ cosa è stato organizzato per l’incontro con i reali inglesi. L’evento prenderà il via alle ore 20:00 con un aperitivo e a seguire, gli ospiti si trasferiranno in un’altra sala per le presentazioni ufficiali a Re Carlo.

La serata continuerà, poi, con la cena nel maestoso Salone delle Feste, il cuore dell’edificio e sede del giuramento del governo. La tavola viene allestita a ferro di cavallo con tovaglie bianche ed è impreziosita da composizioni floreali curate dai giardinieri del Quirinale e da oggetti decorativi. Anche la disposizione dei posti è un elemento molto importante e viene decisa dal Cerimoniere secondo rigide regole.