Durante il loro viaggio istituzionale a Roma, Re Carlo III e Camilla si sono concessi una visita da Giolitti, storica gelateria della Capitale

Nel corso della visita istituzionale di Re Carlo e Camilla in Italia, i reali britannici si sono concessi anche un piccolo piacere di gola presso la storica gelateria Giolitti di Roma.

La gelateria di Roma scelta da Carlo e Camilla

Re Carlo e Camilla, al termine della cerimonia andata in scena nell’Aula della Camera, hanno salutato i cronisti fuori dal protocollo del cerimoniale e all’esterno di Montecitorio, hanno dato vita a un ulteriore fuoriprogramma.

Invece di salire sulla Bentley dopo aver salutato i Presidenti di Senato e Carica, i reali si sono fermati davanti a una caffetteria senza entrare. Poco dopo hanno replicato la scena da Giolitti, una storica gelateria della Capitale: Carlo e Camilla si sono affacciati ma hanno rinunciato a entrare nel locale, probabilmente per motivi di sicurezza.

Al re e alla regina, comunque, è stata servita una coppetta di gelato al caramello, senza panna, all’esterno della gelateria. A consumare il gelato sarebbe stata solo Camilla, mentre Carlo le è rimasto accanto; in seguito i reali hanno ringraziato i collaboratori della gelateria e dopo aver salutato i passanti, hanno fatto ritorno alla loro Bentley.

Giovanna Giolitti, la proprietaria della storica gelateria romana, ha raccontato ai microfoni di ‘Adnkronos’ il fuoriprogramma con Re Carlo e Camilla: “Abbiamo saputo di Carlo e Camilla qualche ora prima del loro arrivo, non c’era nulla in programma. Ci hanno chiesto di ‘sfoltire’ un po’ la sala ma di non allontanare nessuno. I reali sono rimasti comunque fuori dal negozio, cortesi, sorridenti e gentili con tutti. Ma solo Camilla ha voluto assaggiare il nostro gelato, Carlo le è stato semplicemente accanto”.

La proprietaria ha poi dichiarato di essere “felicissima e orgogliosa” della visita dei reali inglesi. La gelateria romana, frequentata abitualmente da ministri, politici e turisti che arrivano da tutto il mondo, aveva già servito ospiti illustri in tempi non sospetti: nel 2018 le figlie dell’ex Presidente degli Stati Uniti d’America Barack Obama, Malia e Sasha, chiesero non solo di gustare il gelato, ma anche di poterlo preparare accanto a uno staff di artigiani.

La storia della gelateria Giolitti

La storia della gelateria Giolitti di Roma affonda le proprie radici nel XIX Secolo: nel lontano 1890, infatti, Giuseppe e Bernardina Giolitti aprirono una latteria alla Salita del Grillo, vendendo latte di produzione propria proveniente dai pascoli della campagna romana. Nel giro di poco tempo, grazie alla qualità dei prodotti, diventò la latteria della Casa Reale italiana.

Il successo portò all’apertura di diversi locali con l’insegna Giolitti, tra cui la storica sede di Via Uffici del Vicario, dove uno dei figli dei fondatori, Nazzareno, insieme alla moglie Giuseppina iniziò ad affiancare alla vendita del latte un ristorante vegetariano e anche l’attività di gelateria.

Nella sede di Via Uffici del Vicario, a due passi dal Pantheon e adiacente dalla Camera dei Deputati, c’è un’ampia sala interna in stile liberty e tavolini all’aperto a disposizione dei clienti tutti i giorni dell’anno. La vicinanza con la Camera, naturalmente, ha fatto sì da Giolitti sfilassero le principali figure politiche del nostro Paese: Saragat, Fanfani, Almirante, Berlinguer, Andreotti, Napoletano, Berlusconi, Fini e Rutelli sono solo alcuni dei politici che almeno una volta hanno assaggiato il gelato di Giolitti.

Lunghissima, inoltre, la sfilza di personaggi del mondo dello spettacolo che hanno degustato le specialità della storica gelateria romana: tra gli italiani si contano figure come Vittorio e Christian De Sica, Renato Zero e Vittorio Gassmann. Tra i vip stranieri, invece, si possono citare John Travolta, Cameron Diaz, Jean-Claude Van Damme, Susan Sarandon, Antonio Banderas, Justin Timberlake, Dustin Hoffman, Ben Stiller e Sharon Stone.