Cosa sono i Biscotti Garibaldi citati da Re Carlo a Montecitorio

Durante il suo discorso alle Camere, Re Carlo III ha citato i Biscotti di Garibaldi, un prodotto molto noto in Inghilterra ma sconosciuto in Italia

Re Carlo III e la regina Camilla sono venuti in Italia per una visita alle città di Ravenna e Roma. Nella capitale il re inglese ha tenuto un discorso a camere riunite del Parlamento italiano. Durante il suo discorso, Re Carlo III ha menzionato un particolare dolciario poco noto nel nostro paese: i Biscotti Garibaldi. Questa citazione ha suscitato curiosità, portando alla ribalta un prodotto che è celebre nel Regno Unito ma rimane quasi sconosciuto in Italia.

I Biscotti Garibaldi citati da Re Carlo

Re Carlo III e la Regina Consorte Camilla hanno recentemente intrapreso la loro prima visita ufficiale in Italia dopo la loro incoronazione. Il loro itinerario di viaggio prevede la visita a Roma e a Ravenna, una città molto apprezzata da Re Carlo per la sua storia e l’arte. Nella capitale i reali inglesi hanno visitato l’Altare della Pace e il Colosseo accompagnati dalla guida speciale di Alberto Angela. La sera i sovrani hanno partecipato alla Cena di Stato al Quirinale invitati dal Presidente Mattarella per festeggiare il loro 20° anniversario di matrimonio. Il 9 aprile 2005, infatti, il principe di Galles ha sposato Camilla Parker Bowles con una cerimonia a Windsor.

Re Carlo III nella giornata ha segnato anche un altro importante evento. Per la prima volta un sovrano inglese ha tenuto un discorso alle Camere riunite a Montecitorio. In questa occasione il re ha sorpreso l’uditorio citando i Biscotti Garibaldi e sottolineando come la figura di Giuseppe Garibaldi sia stata davvero importante per la storia. I Biscotti Garibaldi sono dolci tradizionali britannici composti da pasta frolla con un ripieno di uvetta. La loro caratteristica distintiva è l’aspetto, con l’uvetta che, una volta cotta, appare come piccole macchie scure sulla superficie dorata del biscotto che alcuni hanno associato a mosche morte. Questo fatto ha portato questi biscotti a essere rinominati in inglese come “squashed fly biscuits” ovvero “biscotti delle mosche schiacciate”.

La loro origine in realtà risale al 1861, quando sono stati creati da Jonathan Carr della compagnia Peek Freans. Il nome era scelto per omaggiare Giuseppe Garibaldi, l’eroe italiano del Risorgimento che aveva visitato l’Inghilterra nel 1854. La fama di Garibaldi in Inghilterra era tale che il suo nome venne associato a vari prodotti inclusi questi biscotti che sono diventati sempre più popolari. Nonostante siano trascorsi oltre 150 anni dalla loro creazione, i Biscotti Garibaldi sono ancora presenti nelle case inglesi e vengono ancora molto consumati durante il tè del pomeriggio.

Perché i Biscotti Garibaldi non sono famosi in Italia

Quello che risulta strano dei Biscotti Garibaldi è che non hanno mai guadagnato molta popolarità in Italia. In effetti prima che Re Carlo nominasse questo prodotto erano in pochi a conoscerlo. Le ragioni di questo possono essere varie. La principale sembra essere che nel Regno Unito è molto più comune dedicare cibi a personaggi storici. Questo è accaduto ad esempio con la Regina Vittoria alla quale è dedicata la Victoria sponge cake o con il sandwich che deve il suo nome a John Montagu, IV Conte di Sandwich (1718-1792).

Nella nostra penisola Giuseppe Garibaldi viene ricordato e onorato non tramite prodotti alimentari ma maggiormente attraverso piazze e vie a lui dedicate, oppure con la costruzione di monumenti in suo onore. In Inghilterra, invece, l’eroe italiano era diventato non solo molto popolare ma anche un’icona della libertà. Erano così nati anche prodotti, gadget e canzoni ispirati alla sua figura.