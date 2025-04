Fervono i preparativi per il matrimonio di Jeff Bezos e Lauren Sanchez a Venezia: il fatidico sì potrebbe essere pronunciato sull'isola di San Giorgio

Si avvicina il momento delle attesissime nozze di Jeff Bezos e Lauren Sanchez: le nozze dell’anno che verranno celebrate a Venezia. Erano circolate diverse indiscrezioni legate alla possibile location della cerimonia: nelle ultime ore si sta facendo largo l’ipotesi isola di San Giorgio.

Matrimonio di Jeff Bezos a Venezia: la cerimonia sull’isola di San Giorgio?

Lo sfarzoso matrimonio di Jeff Bezos dovrebbe culminare nella cerimonia che secondo le ultime indiscrezioni avrà luogo sull’isola di San Giorgio: si tratta di una piccola isola situata di fronte a Piazza San Marco a Venezia, separata dall’isola della Giudecca dal piccolo canale della Grazia.

L’isola di San Giorgio che fa parte del sestiere di San Marco, è bagnata anche dal canale della Giudecca, dal bacino san Marco, dal Canale di San Marco e dalla laguna. Sull’isola c’è una storica basilica, quella di San Giorgio Maggiore: la chiesa è stata progettata da Andrea Palladio che realizzò anche il refettorio.

Le nozze dell’anno

Sono già state ribattezzate le nozze dell’anno quelle tra il numero uno di Amazon, Jeff Bezos, e la giornalista e filantropa Lauren Sanchez. L’imprenditore americano ha chiesto la mano alla sua futura consorte durante il maggio del 2023, nel corso di una vacanza in Europa: la proposta è stata suggellata da un anello di fidanzamento di diamanti da 30 carati, del valore di 2,5 milioni di dollari.

Le nozze sono programmate per il mese di giugno a Venezia: si parla di un evento di una portata straordinaria, per un costo che dovrebbe aggirarsi sui 500 milioni di dollari. L’organizzazione del matrimonio è stata affidata a una nota agenzia italiana che ha già curato le nozze della figlia del magnate indiano Agarwal nel 2011: 800 ospiti, location multiple e Shakira a esibirsi sul palco per gli sposi.

La stessa agenzia ha già lavorato a Venezia per diverse nozze illustri: quelle tra George Clooney e Amal del 2014, celebrata in gran parte all’Aman Palace Hotel, e anche quelle dell’attrice Salma Hayek con il miliardario Francois-Henri Pinalut del 2009, andate in scena al Teatro La Fenice.

A chi teme che il matrimonio di Jeff Bezos possa mettere a dura prova Venezia, il sindaco Brugnaro ha assicurato che la città che ha ospitato due volte il G7 è perfettamente in grado di gestire un evento da 200 invitati.

Gli ospiti vip attesi in laguna

Con il matrimonio di Jeff Bezos, sono attesi in laguna tanti ospiti vip: si parla di almeno 200 invitati per le nozze del numero uno di Amazon con la giornalista e filantropa Lauren Sanchez.

Molti degli invitati appartengono al mondo dello spettacolo, a partire dall’attore Leonardo DiCaprio che parteciperà insieme alla fidanzata italiana Vittoria Ceretti. Con loro anche Katy Perry e il marito Orlando Bloom, Barbra Streisand, Eva Longoria, Kim Kardashian, Oprah Winfrey e Kris Jenner.

Tra gli invitati ci sarebbe anche Bill Gates che al pari di Bezos, durante l’estate del 2024, aveva portato il suo mega yacht in Sardegna. Un capitolo a parte merita la famiglia Trump: al momento sembra sicura la presenza della moglie del Presidente, Ivanka Trump, mentre sono ancora da confermare le partecipazioni del figlio Donald Jr. con la nuova fidanzata Bettina Anderson e della figlia Tiffany Trump con il marito Michael Boulos.