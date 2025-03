Leonardo DiCaprio è stato avvistato di nuovo in Italia in compagnia della fidanzata, la modella Vittoria Ceretti, mentre era in visita al Vittoriale

Leonardo DiCaprio, celebre attore hollywoodiano e vincitore del premio Oscar, ha da sempre un legame speciale con l’Italia. Le sue radici affondano nel nostro Paese, poiché i suoi bisnonni erano originari della Campania. Questo legame si è tradotto negli anni in diversi viaggi in Italia, non solo per svago, ma anche per riscoprire le proprie origini familiari. Oltre alla sua carriera costellata di successi, con film iconici come Titanic, The Wolf of Wall Street e Killers of the Flower Moon, DiCaprio ha recentemente attirato l’attenzione per la sua relazione con la modella italiana Vittoria Ceretti. I due si sono conosciuti nel 2023 al Festival di Cannes e, da allora, fanno coppia fissa. La modella, originaria di Brescia, sembra aver contribuito a far scoprire all’attore le bellezze della sua terra natale.

DiCaprio e Vittoria Ceretti in visita al Vittoriale

Come molte altre star internazionali, DiCaprio ama l’Italia e spesso la sceglie come destinazione per le sue vacanze. L’attore, però, sembra avere qualche motivazione in più che riguarda non solo le sue origini ma anche la sua vita privata. Da qualche anno, infatti, la star è insieme alla modella bresciana Vittoria Ceretti e proprio per questo gli avvistamenti della coppia nella provincia lombarda stanno diventando sempre più frequenti. Così anche il 27 febbraio scorso, l’attore è stato avvistato insieme alla fidanzata mentre usciva dal Vittoriale degli Italiani, la storica dimora di Gabriele D’Annunzio situata a Gardone Riviera, sulle rive del Lago di Garda. Il Vittoriale è uno dei luoghi simbolo della provincia di Brescia e rappresenta un’importante testimonianza storica e culturale.

Durante la visita, la coppia non era sola: con loro c’erano anche la madre di Leonardo DiCaprio e la madre di Vittoria Ceretti. L’attore è anche stato immortalato in una foto con lo storico Giordano Bruno Guerri, presidente della Fondazione che gestisce il Vittoriale, che ha poi condiviso nei social lo scatto. Secondo alcune indiscrezioni, dopo la visita al Vittoriale, DiCaprio e Ceretti sarebbero andati nel centro di Brescia. Qui, infatti, sarebbero stati avvistati durante una passeggiata con visita al Castello di Brescia, un altro luogo di grande valore storico e culturale. Dalla fortezza, inoltre, si può ammirare un bellissimo panorama sulla città.

La precedenti visite di DiCaprio a Brescia

Questa non è non è la prima volta che la coppia trascorre del tempo a Brescia. Già nell’agosto del 2023, poche settimane dopo l’ufficializzazione della loro relazione, DiCaprio e Ceretti erano stati avvistati nella provincia lombarda. Anche l’estate scorsa, dopo alcuni giorni di vacanza al mare con altri vip, la coppia si era trasferita nel nord Italia. Era agosto e anche in quel caso DiCaprio e Ceretti avevano visitato sia il Lago di Garda sia Brescia ma il tutto era avvenuto con il massimo della discrezione. Proprio per questa riservatezza, la visita aveva scatenato alcune polemiche. In quell’occasione l’attore si sarebbe dedicato ai tesori artistici e storici di Brescia. Si dice che abbia visitato il Museo di Santa Giulia e il Capitolium, due delle principali attrazioni culturali della città.

Brescia, che nel 2023 è stata Capitale della Cultura insieme a Bergamo, sta cercando di mantenere alta la propria visibilità a livello turistico e culturale. La presenza di star del calibro di Leonardo DiCaprio avrebbe potuto rappresentare un’opportunità unica per la promozione della città. Per questo molti all’epoca avevano dichiarato che una maggiore esposizione mediatica della visita avrebbe potuto portare benefici all’immagine di Brescia, attirando più turisti e valorizzando il suo patrimonio storico e artistico. L’attore e la sua compagna, invece, hanno preferito tutelare la loro riservatezza, evitando foto ufficiali e post sui social.