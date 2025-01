La Liguria contro la Rai per una frase sulla Sardenaira, la tipica focaccia di Sanremo, pronunciata durante una trasmissione di Caterina Balivo

In Liguria è scoppiato il caso Sardernaira, una variante della focaccia locale: il prodotto, tipico di Sanremo, nel corso della trasmissione di Rai 1 ‘La volta buona’ condotto da Caterina Balivo, è stato definito “pieno d’aglio”, frase che ha scatenato non poche polemica.

Caso Sardenaira, Liguria contro Rai: l’invito alla Balivo

Uno dei primi a esporsi in difesa della Sardenaira è stato Luca Lombardi, assessore regionale al Turismo, attraverso un comunicato ufficiale della Regione: La Sardenaira è una prelibatezza tipica di Sanremo che tutti apprezzano, una volta che l’hanno assaggiata – le parole di Lombardi riportate da ‘Repubblica’ – è un prodotto nato nel Cinquecento, che racconta secoli di tradizione e il duro lavoro dei nostri panificatori, che si alzano tutte le notti alle due per mantenere viva questa eccellenza ligure. Mi dispiace che durante la trasmissione televisiva ‘La volta buona’ di Rai 1 sia stata fornita un’immagine poco accurata di questa focaccia, definita erroneamente una pizza con un macello di aglio”.

Al comunicato di Lombardi è seguito un post sui social di Gianni Berrini, senatore sanremese di Fratelli d’Italia che in merito alla questione ha scritto: “La Sardenaira non è piena d’aglio, sulla Sardenaira c’è anche l’aglio”.

Del caso si è occupata anche l’Associazione Nazionale Assipan di Confcommercio, attraverso le parole del vicepresidente Luigi Giuliani: “La Sardenaira è uno dei nostri simboli ed è frutto di impegno e fatica – ha spiegato – come molti altri prodotti di alta qualità, legati alla tradizione, garantiti dal lavoro dei nostri panificatori”.

Il caso Sardenaira è arrivato in un momento in cui il rapporto tra la Rai e Sanremo è ai minimi storici: una sentenza del Tar della Liguria, infatti, ha dichiarato illegittimo l’affidamento diretto alla Rai, da parte del Comune di Sanremo, del Festival della Canzone Italiana, stabilendo che a partire dal 2026 bisognerà procedere con una gara aperta agli operatori del settore.

Nel frattempo il vicedirettore della Regione Liguria, Alessandro Piana, ha voluto mandare un invito a Caterina Balivo, conduttrice della trasmissione che ha dato il via al caso Sardenaira: “In occasione del prossimo Festival invito la conduttrice della Rai Caterina Balivo a venire a Sanremo e assaggiare Spuma e Sardenaira, così che possa conoscere e apprezzare un connubio che è un simbolo della nostra identità ligure. Le faremo assaggiare anche l’aglio di Vessalico, delicato e dall’alta digeribilità”.

La focaccia di Sanremo

La Sardenaira è una focaccia tipica della Liguria e in modo particolare di Sanremo, nella riviera di Ponente: viene preparata con un condimento a base di pomodoro, olive, acciughe, capperi, aglio e origano.

Come si legge sul Disciplinare di produzione della Sardenaira a denominazione comunale, questa specialità va preparata seguendo un procedimento collaudato e rigoroso, in cui l’impasto vellutato viene messo a riposo e infine steso delicatamente a circa un centimetro e mezzo, facendo attenzione a non interrompere il processo di maturazione della pasta.

In seguito si aggiunge un condimento saporito composto da pomodori tritati, filetti di acciuga, capperi, olive nere taggiasche, spicchi d’aglio con la “camicia” e una spolverata di origano. La Sardenaira possiede un numero di varianti, espresse in altrettanti nomi differenti, a seconda del territorio in cui viene prodotta e degli ingredienti utilizzati.

Mentre la Sardenaira è un termine tipico di Sanremo, anche Oneglia e Diano rivendicano la paternità di questo prodotto, chiamandolo però “piscialandrea”, che sarebbe “pizza all’Andrea”, omaggio all’ammiraglio Andrea Doria che ne rimase così entusiasta da decidere di adottare la ricetta nei suoi menu.