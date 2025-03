Lewis Hamilton ha comprato una casa di lusso a Milano nel quartiere Porta Nuova, un investimento in una delle zone più esclusive della città

Il sette volte campione del mondo di Formula 1, Lewis Hamilton, ha recentemente acquistato una nuova casa a Milano, precisamente nel quartiere di Porta Nuova; scelta che rappresenta la volontà di vivere più da vicino la realtà del team in vista della sua collaborazione con la Ferrari.

Perché Lewis Hamilton ha scelto di vivere a Porta Nuova

In vista del debutto ufficiale con la Ferrari, atteso per il 16 marzo in Australia, Hamilton ha iniziato a organizzare la sua nuova vita in Italia. Dopo aver considerato diverse località, come Modena e Bologna, la scelta è ricaduta su Milano. Il fascino cosmopolita della città, unito alle opportunità professionali e culturali, ha reso questa destinazione la più adatta per iniziare il nuovo capitolo della sua carriera.

Porta Nuova è riconosciuta come una delle zone più esclusive e moderne di Milano. Situata nei pressi di piazza Gae Aulenti e della stazione di Porta Garibaldi, rappresenta un punto nevralgico della città, frutto di un ambizioso progetto di riqualificazione urbana. Il quartiere è caratterizzato da edifici all’avanguardia e da una vivace vita culturale e sociale.

Non a caso, molte personalità del mondo dello spettacolo e della moda hanno scelto questa zona come residenza, attratte dall’atmosfera cosmopolita e dalle numerose opportunità offerte dal contesto cittadino.

La decisione di Hamilton di stabilirsi in questa area non sorprende, considerando le numerose opportunità che Milano offre. Oltre a essere strategica per la vicinanza a Maranello, sede della Ferrari, la città è anche apprezzata per i suoi ottimi collegamenti internazionali, che facilitano gli spostamenti del pilota durante le tappe del campionato mondiale.

Milano è inoltre una capitale mondiale della moda, settore in cui Hamilton ha già manifestato interesse per progetti futuri. Vivere in questa città gli permetterebbe di coniugare gli impegni professionali con le passioni personali, immergendosi in un ambiente creativo e stimolante.

Milano è anche un polo culturale e sociale dinamico, ideale per chi cerca uno stile di vita internazionale e ricco di opportunità, il che rende la scelta di Hamilton perfettamente in linea con le sue aspirazioni.

Quanto vale la nuova casa di Hamilton a Milano

L’acquisto di una proprietà in una zona prestigiosa come Porta Nuova comporta un investimento significativo. Il prezzo medio degli immobili residenziali in vendita nella zona Garibaldi, Moscova, Porta Nuova, in base a quanto emerso dai dati di Immobiliare.it Insights riportati dal Corriere della Sera, è di 9.795 euro al metro quadro.

In particolare, gli immobili di lusso in questa area hanno un valore medio che può raggiungere i 10.915 euro al metro quadro, con un prezzo complessivo medio di 1,48 milioni di euro, dati che sottolineano come Porta Nuova sia una delle zone più costose di Milano, che supera di gran lunga la media cittadina. La presenza di servizi esclusivi, aree verdi curate e strutture all’avanguardia contribuisce a mantenere alto il valore delle abitazioni in questa zona.

A rendere ancora più elevato il valore degli immobili a Porta Nuova contribuiscono anche la sicurezza e la riservatezza garantite ai residenti, aspetti particolarmente apprezzati. Considerando i valori immobiliari della zona, è facile intuire che l’investimento del pilota sia stato all’altezza dell’esclusività del quartiere: se si considera che Hamilton possa aver optato per una residenza di lusso con metrature ampie e servizi esclusivi, il prezzo potrebbe facilmente superare il milione di euro.