Allarme moscerini a Orbetello, dove un ufficio postale ha chiuso per i disagi creati dagli insetti. Appello del sindaco al Ministro dell'Ambiente

Allarme moscerini a Orbetello, invasa da settimane dagli insetti che stanno creando non pochi disagi alla popolazione della laguna, tanto da portare il sindaco a lanciare un Sos al Ministro dell’Ambiente Gilberto Pichetto Fratin.

Invasione di moscerini a Orbetello

L’invasione di moscerini va avanti da febbraio e l’apice è stato raggiunto nella giornata di lunedì 10 marzo 2025, quando la sede delle Poste centrali di Orbetello ha affisso un cartello con cui avvisava la chiusura per “Calamità naturale”.

I locali dell’ufficio postale erano “preda” di stormi di moscerini che non permettevano il normale svolgimento delle attività. A dire la verità la frase “Calamità naturale” ha destato scalpore e creato anche qualche polemica: le autorità locali, si legge su ‘Maremma Oggi’, hanno spiegato che non si tratta di una calamità naturale, ma del risultato di uno squilibrio ambientale che richiede interventi tecnici specifici.

Polemica a parte, la popolazione da tempo deve fare i conti con l’emergenza moscerini: l’amministrazione ha predisposto interventi straordinari di disinfestazione che non bastano a risolvere la situazione. I disagi legati ai moscerini non sono una novità per Orbetello: una situazione simile si era verificata anche nel 2022. Per questo motivo, il sindaco ha chiesto l’intervento di Regione e Ministero dell’Ambiente.

Il Comune, nel frattempo, ha avviato una disinfestazione d’urgenza ancora in corso: l’obiettivo è quello di distruggere le larve dalle quali si sviluppano i moscerini e anche gli insetti adulti che sono i responsabili dei disagi. L’estate è ancora lontana ma i commercianti e gli operatori turistici temono ripercussioni per la stagione balneare.

L’appello del sindaco

Il sindaco Casamenti ha pubblicato su Facebook la lettera indirizzata al Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto Fratin, al sottosegretario Claudio Barbaro, al Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, all’Assessore regionale Monia Monni, all’ARPAT – Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana, all’Azienda USL Toscana Sud Est e al Comune Monte Argentario.

Nella missiva che come oggetto riportava “Emergenza chironomidi Laguna di Orbetello – Richiesta istituzione tavolo permanente”, si legge: “Spett.li, scrivo la presente comunicazione alla luce del fenomeno anomalo di proliferazione dei chironomidi che sta interessando in questi giorni il territorio di Orbetello e che sta creando un enorme disagio alla cittadinanza e alle attività economiche e sociali.

La presenza massiccia di insetti in un momento inconsueto dell’anno come quello invernale desta preoccupazione anche per i suoi potenziali disastrosi riflessi sulle attività economiche presenti sulla zona, potendo tale fenomeno incidere negativamente sulla presenza di turisti tanto durante il periodo pasquale quanto per l’intera stagione estiva, con gravi ripercussioni sull’intero territorio.

Il Comune di Orbetello per far fronte a tale emergenza sta attuando tutto quanto possibile nel rispetto dei vincoli economici e giuridici e, in generale, delle sue effettive competenze; sono stati, infatti, avviati fin da metà febbraio trattamenti antilarvali – che continueranno fino a ottobre senza interruzione – nonché trattamenti adulticidi, ma la situazione complessa che si sta verificando richiede un confronto e un intervento di tutte le istituzioni potenzialmente coinvolte che garantisca una risoluzione del problema in tempi brevi.

Per quanto sopra, ritengo sia urgente l’istituzione di un tavolo tecnico che consenta il confronto tra Ministero dell’Ambiente, Regione Toscana, ASL e ARPAT, che coinvolga anche il Comune di Monte Argentario, al fine di individuare possibili soluzioni urgenti per far fronte a tale emergenza, da attuare di concerto con gli Enti in indirizzo alla luce della L. n. 11/2025 che ha istituito il Parco ambientale per lo sviluppo sostenibile della laguna di Orbetello nonché dell’Accordo di Programma in essere con la Regione Toscana”.