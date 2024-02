John Travolta, uno degli ospiti più discussi dell’edizione 2024 di Sanremo, avrebbe origini italiane come rivelerebbe anche il suo cognome. In particolare, il famoso attore avrebbe antenati originari della Sicilia che sarebbero emigrati negli Stati Uniti a cavallo tra l’Ottocento e il Novecento.

Le origini italiane di John Travolta

John Joseph Travolta è un famoso attore statunitense nato a Englewood nel New Jersey il 18 febbraio 1954. Travolta è diventato famoso per le sue interpretazioni in film come La febbre del sabato sera, per il quale ha ricevuto anche una candidatura all’Oscar, Pulp Fiction, Grease e nel 1995 ha ottenuto il Golden Globe come miglior attore nel film Get Shorty. Nonostante sia nato negli Stati Uniti, però, Travolta avrebbe origini italiane, come suggerirebbe anche il suo cognome. Di quale città, però, non è chiaro.

I suoi genitori, infatti, erano Salvatore “Sam” Travolta, gestore di una ditta di pneumatici nel New Jersey ed ex giocatore semiprofessionista di football, e Helen Cecilia Burke un’insegnante di origini irlandesi che aveva anche un passato di attrice e cantante. Da parte di padre, quindi, Travolta avrebbe discendenza italiana, nello specifico sembra che i genitori di Salvatore fossero originari della provincia di Palermo. Il nome di Travolta andrebbe, quindi, ad aggiungersi alla lista già lunga di personaggi americani con radici italiane; tra gli altri nomi che recentemente sono comparsi nella lista c’è anche quello dell’attore Russell Crowe.

Travolta ha qualche volta accennato alla sua discendenza italiana ma senza troppo approfondire. Ora a parlare di questo è stata Rosalba Francesca Cappello, originaria di Villafrati, che sostiene di essere cugina del famoso attore. La nonna di Travolta, stando a quanto dice Rosalba, sarebbe originaria di Villafrati, cittadina siciliana. ‘La Repubblica’ ha riportato le dichiarazioni della signora Rosalba in merito: “Io sono la bisnipote di Vincenzina, sorella di Giuseppina Marsala, originaria di Villafrati, nonna di John Travolta che ha sposato Salvatore Travolta a New York nel 1906”.

Stando agli atti dell’ufficio emigrazione della dogana americana, invece, sembra che un Salvatore Travolta nel giugno 1904 sia sbarcato negli Stati Uniti. La sua ultima residenza attestata, però, era nel Comune di Godrano, nel palermitano e non a Villafrati. Tuttavia, controllando gli atti in Sicilia non si trovano tracce del cognome Travolta in quegli anni né a Godrano né a Villafrati, che sarebbe il comune di origine dei nonni. Secondo le ipotesi più accreditate è probabile che in America durante le attività di trascrizione che a quei tempi venivano fatte a mano, il cognome “Travotta” sia stato per errore cambiato in “Travolta”.

John Travolta a Sanremo 2024

John Travolta è stato tra gli ospiti presenti alla 74° edizione del Festival di Sanremo, insieme ad altri importanti ospiti come Russel Crowe, Roberto Bolle e Giovanni Allevi. La presenza dell’attore sul palco dell’Ariston nella seconda serata della kermesse è stata, però, seguita da numerose discussioni e polemiche. Il primo punto di discussione è stato per le scarpe indossate dall’artista che è da tempo testimonial dell’azienda U-Power. Travolta ha indossato le sneakers U-Power durante la serata con il logo ben visibile ma senza che fosse stato firmato qualche accordo con la Rai.

Il secondo punto di discussione riguarderebbe il balletto che Fiorello e Amadeus hanno svolto coinvolgendo anche il famoso attore con un’esibizione che alla fine non sarebbe ben riuscita. I tre, infatti, si sarebbero esibiti nel famoso “Ballo del Qua Qua” con una gag che mostrava Travolta molto imbarazzato tanto che poi l’artista non avrebbe nemmeno firmato la delibera.