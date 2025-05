Il New York Times cita Milazzo per le radici siciliane di Papa Leone XIV, emerse grazie a una ricerca genealogica sul nonno emigrato negli USA

Lavorare con le storie è la mia missione! Specializzata in storytelling di viaggi, lavoro come editor di narrativa e coach di scrittura creativa.

Nel flusso di notizie e approfondimenti che segue l’elezione di un nuovo Pontefice, un particolare dettaglio genealogico ha attirato l’attenzione di diverse testate internazionali, tra cui anche il ‘New York Times’. Si tratta delle presunte origini siciliane del nonno paterno di Papa Leone XIV, una scoperta che ha portato sotto i riflettori la cittadina di Milazzo, in provincia di Messina.

Perché Milazzo è finita sulle pagine del ‘New York Times’

Secondo alcune ricostruzioni riportate da piattaforme specializzate in genealogia, come il ‘Genealogy Discord Server’ statunitense e il francese ‘Centre de généalogie’, il nonno del Papa sarebbe nato proprio a Milazzo, nel 1876. A fornire conferma ufficiale dell’informazione è stato lo stesso Comune siciliano, che ha verificato i registri anagrafici custoditi nei propri archivi storici.

Come riportato sul ‘Corriere della Sera’, il sindaco di Milazzo, Pippo Midili, ha spiegato che l’amministrazione si è immediatamente attivata alla notizia dell’interesse internazionale per le origini del Pontefice. Dopo aver consultato gli atti di nascita e matrimonio, ha affermato:

“Quando abbiamo appreso della ricostruzione dell’associazione internazionale per gli studi genealogici italiani sulla possibilità origine milazzese degli antenati di Papa Leone XIV ci siamo immediatamente attivati ed effettivamente abbiamo verificato attraverso l’atto di nascita e il certificato di matrimonio prodotti dai nostri uffici demografici, hanno confermato che il nonno del Pontefice è nato a Milazzo. Procederemo a ‘pergamenare’ questi atti ufficiali inviandoli con una nota ufficiale al Vaticano, auspicando che possa far piacere a papa Leone, sapere di queste sue origini italiane ed in particolare siciliane e milazzesi. E magari che possa anche lui ricordare questi passaggi della sua storia familiare”.

La notizia ha trovato eco anche sulla stampa americana grazie a una segnalazione emersa da un vecchio annuncio apparso sul ‘Chicago Tribune’ del 1934, firmato da un insegnante di lingue con un nome doppio: Riggitano-Prevost.

Chi era davvero il nonno siciliano di Papa Leone XIV

Secondo la documentazione esaminata, Salvatore Giovanni Riggitano nacque a Milazzo il 24 giugno 1876. Figlio di Santi Riggitano e Maria Alioto, risiedeva in via Ottaviana. Nel 1904, come molti emigranti del Sud Italia, lasciò il Paese per raggiungere la sorella Rosa negli Stati Uniti, stabilendosi nello Stato dell’Illinois dopo essere sbarcato a New York.

Una volta negli USA, cambiò il proprio nome in John e adottò il cognome Prevost, lo stesso della famiglia della moglie, Suzanne Fontaine. Secondo alcune ipotesi emerse da fonti genealogiche, questa scelta potrebbe essere stata legata al desiderio di ricominciare da capo: si parla infatti di un precedente matrimonio contratto in Italia, che lo avrebbe reso passibile dell’accusa di bigamia.

Negli anni Trenta, l’uomo insegnava francese e italiano a Chicago e firmava con il doppio cognome. In un documento del 1940, dichiarò di essere arrivato negli Stati Uniti con il nome originale Salvatore Giovanni Reggitano Alioto, includendo anche il cognome della madre. La sua morte avvenne nel 1960 in Illinois, quando il futuro Leone XIV, allora bambino, aveva solo cinque anni.

Il legame con Milazzo non era noto fino alle recenti ricerche, che hanno suscitato un’attenzione crescente anche da parte delle istituzioni locali. Il Comune ha annunciato l’intenzione di formalizzare il legame storico con l’invio di documentazione ufficiale alla Santa Sede.