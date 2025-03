L’Indice della Felicità rivela chi sono gli italiani più felici e perché: lo studio analizza le fasce d’età e i fattori che influenzano il benessere

Lavorare con le storie è la mia missione! Specializzata in storytelling di viaggi, lavoro come editor di narrativa e coach di scrittura creativa.

La felicità è un concetto complesso, modellato da molteplici fattori personali, sociali ed economici. Per la prima volta, un’indagine condotta dall’Istituto Piepoli per Udicon (Unione per la Difesa dei Consumatori) ha cercato di misurare il livello di benessere della popolazione italiana attraverso un indice specifico; i risultati hanno fatto emergere tendenze interessanti, delineando quali categorie si sentono più appagate e quali, invece, riscontrano maggiori difficoltà nella ricerca della soddisfazione personale.

Quali sono le fasce d’età più felici in Italia?

Lo studio, realizzato nel febbraio 2025 su un campione rappresentativo della popolazione italiana, ha chiesto agli intervistati di valutare il proprio livello di felicità su una scala da 1 a 10. I punteggi ottenuti sono stati poi trasformati in un indice su base 100 per facilitarne l’interpretazione.

Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, i più soddisfatti non sono i giovani, ma coloro che hanno superato i 54 anni. In questa fascia d’età, il 32% si è dichiarato “molto felice”. Al contrario, tra i 35 e i 54 anni, la percentuale scende al 37%, mentre tra i giovani tra i 18 e i 34 anni raggiunge il 38%.

Gli individui di mezza età sembrano incontrare maggiori ostacoli nel raggiungere alti livelli di benessere, spesso a causa delle responsabilità familiari e lavorative. Diversamente, gli over 54 trovano un equilibrio più stabile, pur dovendo affrontare sfide legate alla salute e alla sicurezza economica; questo suggerisce che, con l’età, le persone riescano a raggiungere una maggiore consapevolezza e accettazione della propria condizione, elementi che possono contribuire alla percezione di una vita soddisfacente.

Perché alcuni italiani sono più felici di altri?

L’analisi dell’Indice della Felicità ha evidenziato i principali fattori che influenzano il grado di soddisfazione della popolazione italiana. Tra le cause più rilevanti di felicità emergono gli eventi positivi in ambito familiare (36%), il miglioramento della salute propria o dei propri cari (28%) e la stabilità affettiva (20%). Seguono, con percentuali minori, la sicurezza economica e la certezza lavorativa, entrambi determinanti per il 13% degli intervistati.

D’altro canto, i principali motivi di insoddisfazione includono problemi di salute (36%), difficoltà finanziarie (24%) e situazioni familiari complesse (22%). Non mancano, inoltre, preoccupazioni legate agli scenari internazionali, con il 14% degli italiani che riconosce un impatto negativo derivante da conflitti globali. Inoltre, tra i giovani, uno degli elementi più problematici sembra essere l’incertezza legata al futuro, sia dal punto di vista lavorativo che personale: la mancanza di prospettive chiare può incidere notevolmente sulla percezione di benessere.

L’Indice della Felicità nasce con l’obiettivo di fornire una prospettiva più ampia sul benessere della popolazione, andando oltre i tradizionali parametri economici. Secondo Udicon, comprendere il livello di soddisfazione degli italiani consente di elaborare politiche sociali più efficaci e di migliorare concretamente la qualità della vita.

Come riportato sul ‘Corriere della Sera’, la presidente dell’associazione, Martina Donini, ha sottolineato: “I dati ci dicono che la felicità degli italiani non dipende solo dai consumi, ma anche dalla percezione di stabilità e di fiducia nel futuro. Questo vuol dire che il benessere delle persone non si misura solo in termini di reddito e potere di acquisto, ma attraverso la qualità della vita nel suo complesso. Servizi accessibili, stabilità lavorativa, affetti e sicurezza sociale sono parametri fondamentali nella società di oggi. Strumenti come l’Indice di Felicità offrono una chiave di lettura più ampia, andando oltre le tradizionali metriche economiche e restituendo una fotografia più realistica delle condizioni di vita degli italiani”.