La classifica dei cibi che rendono più felici gli italiani

Quali sono i cibi che rendono più felici gli italiani? A rivelarlo è un’indagine condotta dall’Osservatorio Shopping di DoveConviene in occasione della Giornata Internazionale della Felicità.

In cima alle preferenze dei cittadini di casa nostra, quando si tratta di comfort food, ci sono i carboidrati, seguiti dai dolci e dai piatti più gustosi, meglio se a base di fritti. Una buona fetta, il 13%, cerca di non esagerare e di rifugiarsi in cibi salutari o plant-based quando ha bisogno di sgranocchiare qualcosa per migliorare il proprio umore.

Per il 54% degli italiani il comfort food rappresenta un modo per staccare dalla routine quotidiana e concedersi un momento di relax, mentre per il 35% si tratta di un piatto che indipendentemente dalla situazione, riesce a portare un po’ di felicità. Presente anche un lato di nostalgia: per l’11% degli intervistati, il comfort food ha un forte richiamo per il passato e riporta alla mente momenti felici che sono ormai lontani.

Per circa il 40% degli italiani il comfort food è un modo per migliorare una giornata difficile, mentre il 36% lo sceglie come una sorta di premio dopo aver raggiunto un buon risultato. C’è chi si rifugia nel comfort food per alleviare lo stress causato dal lavoro (il 18%) oppure per spezzare la noia (il 17%).