Un piccolo lembo di terra nel cuore del Mediterraneo è stato scelto come set per uno dei progetti cinematografici più attesi degli ultimi anni: ‘The Odissey’ di Christopher Nolan. Tra scenari naturali spettacolari, mare cristallino e atmosfere senza tempo, Favignana è diventata in questi giorni il centro dell’attenzione internazionale.

Qual è il cast stellare del film The Odissey di Nolan

‘The Odissey’, l’atteso progetto cinematografico, ha preso forma con un cast che riunisce alcuni dei volti più noti del panorama hollywoodiano. Matt Damon interpreta il protagonista Ulisse, in una versione del personaggio che, secondo fonti di produzione, punta a coniugare fedeltà mitologica e interpretazione moderna.

Al suo fianco Anne Hathaway è stata scelta per il ruolo di Penelope, mentre Tom Holland interpreta Telemaco. Tra le figure del mito rivisitate dal regista premio Oscar Christopher Nolan, Zendaya incarna la ninfa Calipso, Robert Pattinson il dio Hermes. A completare il cast, anche Charlize Theron e Lupita Nyong’o.

Le riprese hanno avuto inizio nelle scorse settimane, coinvolgendo anche le città di Trapani e Palermo, dove i fan si sono radunati per accogliere le star. In particolare, numerosi curiosi hanno affollato gli aeroporti di Trapani-Birgi e Palermo, dove sono atterrati i protagonisti del film.

La produzione è affidata a Wildside, società italiana del gruppo Fremantle. Oltre all’Italia, alcune sequenze verranno girate nel Regno Unito e in Marocco. Il film, prodotto da Syncopy per Universal Pictures, è atteso nelle sale per luglio 2026.

Le location in Italia del film L’Odissea di Nolan

La scelta di ambientare parte di ‘The Odissey’ sull’isola di Favignana è stata fatta con molta cura, attenzione e lungimiranza: considerata la più estesa delle isole Egadi, Favignana offre un contesto paesaggistico unico, dove la natura incontaminata si intreccia con leggende millenarie.

Tra le location selezionate figurano Cala Rossa, Cala Azzurra, Cala del Bue Marino e il Castello di Santa Caterina, luoghi già noti ai viaggiatori per la loro bellezza e accessibilità, che contribuiranno a ricreare l’epica atmosfera del viaggio di Ulisse.

Secondo la tradizione, l’eroe omerico avrebbe fatto tappa proprio su queste coste durante il suo lungo ritorno a Itaca, un legame narrativo che il regista avrebbe deciso di valorizzare, sfruttando le forme e i colori dell’isola per dare autenticità e intensità visiva al film.

Oltre a Favignana, altre località siciliane sono state scelte per le riprese del film: rappresentanti della Universal Pictures hanno effettuato sopralluoghi nelle Isole Eolie, in particolare a Lipari, Vulcano e Panarea, per individuare scenari adatti a ricreare le ambientazioni mitologiche dell’Odissea. Le caratteristiche uniche di queste isole, con le loro scogliere imponenti, grotte misteriose e acque cristalline, le rendono perfette per rappresentare le tappe del viaggio di Ulisse.

Favignana si è rivelata anche una scelta funzionale per la logistica: la mobilità interna si basa in gran parte su biciclette, e l’assenza quasi totale di automobili ha favorito l’organizzazione delle riprese. Alcune delle calette più suggestive saranno raggiunte via mare, come avviene abitualmente nelle escursioni turistiche.

In queste settimane, l’isola ospita non solo la troupe e gli attori, ma anche comparse e operatori locali. Sui social media hanno iniziato a circolare i primi video amatoriali, tra cui alcune immagini di Zendaya mentre cammina per le vie del centro, accolta con entusiasmo dagli abitanti.