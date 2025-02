Il regista premio Oscar Christopher Nolan ha deciso di girare parte del suo nuovo film The Odyssey (L’Odissea) con Matt Damon alle isole Eolie

Christopher Nolan è uno dei registi più influenti e amati del cinema contemporaneo. Nato nel 1970 a Londra, Nolan ha esordito con Following nel 1998, ma è stato con Memento (2000) che ha conquistato il pubblico internazionale. Da allora, ha diretto capolavori come la trilogia de Il Cavaliere Oscuro, Inception, Interstellar, Dunkirk e, più recentemente, Oppenheimer, che gli è valso il premio Oscar come miglior regista. Ora, il regista britannico si appresta a tornare dietro la macchina da presa con un progetto ambizioso: The Odyssey (L’Odissea), un adattamento cinematografico dell’epico poema di Omero. Il film si prevede in uscita nel 2026. Le riprese inizieranno in primavera tra il Marocco, l’Inghilterra e la Sicilia, con le splendide Isole Eolie come location di molte scene.

I sopralluoghi alle Eolie per il nuovo film di Nolan

La Sicilia è da anni una località molto apprezzata da registi e produttori che la scelgono per girare produzioni cinematografiche. In questi giorni è emersa la notizia che le Isole Eolie sono state scelte per il nuovo film di Christopher Nolan sull’Odissea. Dopo il successo di Oppenheimer, il regista britannico torna dietro la telecamera. Secondo quanto riportato dall’agenzia ANSA, alcuni rappresentanti della Universal Pictures, casa di produzione del nuovo film di Nolan, hanno già effettuato sopralluoghi a Lipari, Vulcano e Panarea. L’obiettivo è quello di individuare i siti ideali per ricreare i paesaggi mitologici dell’Odissea.

La scelta delle Eolie non è casuale: l’arcipelago, con le sue scogliere imponenti, le grotte misteriose e le acque cristalline, offre un’ambientazione perfetta per raccontare il viaggio epico di Ulisse. Alcuni esperti di cinema hanno paragonato questa scelta a quella fatta dal regista Ridley Scott con il Gladiatore, che aveva sfruttato i paesaggi della Toscana per ricreare l’antica Roma.

Le location alle Eolie del nuovo film di Christopher Nolan

Le prime ricognizioni si sono concentrate su Lipari e Vulcano, due isole che, con i loro paesaggi vulcanici e le loro grotte naturali, potrebbero rappresentare luoghi simbolici del viaggio di Ulisse. Anche Panarea è stata presa in considerazione, in particolare per le sue coste selvagge e le acque turchesi. Anche se non ci sono ancora conferme ufficiali sui luoghi esatti in cui si girerà il film, alcune ipotesi sono già emerse.

Tra le possibili location figura la Grotta del Cavallo a Vulcano, una caverna marina spettacolare, perfetta per rappresentare uno dei rifugi di Ulisse o la dimora di una creatura mitologica. Ci sono poi la Pietra del Bagno a Lipari, una scogliera a picco sul mare, e la riserva naturale di Basiluzzo a Panarea.

Il cast del nuovo film di Nolan Odissea

Oltre agli straordinari luoghi, il nuovo film di Nolan si distingue per un cast stellare, con alcuni dei nomi più importanti del cinema contemporaneo. Matt Damon sarà il protagonista, vestendo i panni di Ulisse, l’eroe errante che cerca di tornare a casa dopo la guerra di Troia. Al suo fianco, Anne Hathaway interpreterà Penelope, la fedele moglie che lo attende a Itaca, mentre Tom Holland sarà Telemaco, il figlio di Ulisse che cerca di proteggere il regno dai pretendenti della madre.

Zendaya vestirà i panni della ninfa Calipso, che trattiene Ulisse sulla sua isola per anni, mentre Robert Pattinson sarà Hermes, il messaggero degli dei. Tra i personaggi antagonisti, Jon Bernthal interpreterà Antinoo, il più arrogante dei pretendenti di Penelope, e Benny Safdie sarà Polifemo, il terrificante ciclope che Ulisse deve affrontare nel suo viaggio. Mia Goth è stata annunciata nel cast, ma il suo ruolo è ancora segreto, ci saranno anche Lupita Nyong’o e Charlize Theron molto probabilmente a impersonare la maga Circe.