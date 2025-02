Giovanni Rana e i ricorsi contro il resort sul lago di Garda, lo stabilimento Riviera Beach Club – San Vigilio Garda: ecco la decisione del Tar

Il ricorso presentato dal conte Agostino Guarienti al Tar, contro la società di Giovanni Rana e il comune di Garda per i lavori a Punta San Vigilio, è stato respinto.

Guarienti, al Tribunale Amministrativo Regionale, aveva chiesto di annullare i permessi per costruire rilasciate il 7 novembre del 2023 dal municipio gardesano.

Giovanni Rana e i ricorsi contro il resort sul lago di Garda: la mossa del Tar

Come si legge sul ‘Corriere della Sera’, i giudici amministrativi, nella sentenza pubblicata il 25 febbraio del 2025, hanno scritto che il ricorso del conte Agostino Guarienti fa parte di “un gruppo di sei ricorsi che riguardano il compendio di Punta San Vigilio, un’area di particolare pregio sottoposta a tutela paesaggistica e monumentale, collocata sulla sponda del lago di Garda, nel Comune omonimo”.

I giudici hanno ritenuto il ricorso “irricevibile, in quanto notificato oltre il termine di decadenza di 60 giorni dall’inizio dei lavori. La data da cui decorrono i termini per impugnare non deve essere intesa quale ‘conoscenza piena e integrale’ del provvedimento, ma si realizza quando la parte ricorrente abbia cognizione dell’esistenza del provvedimento”.

Per i giudici, inoltre, i motivi aggiunti “sono in parte improcedibili per difetto di interesse e in parte infondati e vanno respinti”. Il conte si era mosso contestando “opere di restauro e di cambio d’uso di edifici esistenti, la breccia nel muro di confine tra parco e spiaggia, la struttura esterna per eventi, il pontile di attracco per la passeggiata al lago, la centrale termica e due cabine elettriche fuori terra”.

In occasione dell’inizio dei lavori del resort, alcune critiche vennero mosse in modo particolare per quanto riguarda gli scavi profondi realizzati per costruire due piattaforme interrate destinate a locali tecnici nell’area piantumata con ulivi secolari.

Lo stabilimento sul Garda

Lo stabilimento balneare di Giovanni Rana si chiama Riviera Beach Club – San Vigilio Garda ed è situato nella Baia delle Sirene. L’apertura è avvenuta durante l’estate del 2024, offrendo ai visitatori l’opportunità di accedere a una delle location più rinomate della zona, la penisola di Punta San Vigilio.

Per più di mezzo secolo l’area era stata gestita da una società appartenente ai conti Guarienti di Brenzone, per poi passare di proprietà a Giovanni Rana. In seguito ai lavori di riqualificazione, curati da parte della società di Giovanni Rana, il Riviera Beach Club è uno stabilimento che si presenta come un club, con verdi prati curatissimi come quelli dei campi da golf.

Nel resort contornato da ulivi secolari, la struttura è dotata di un ingresso principale situato lungo il Viale dei cipressi, accessibile dalla strada Gardesana. Una volta arrivati, i visitatori trovano un ampio parcheggio e l’ingresso alla zona relax-balneare, che una volta completata includerà una piscina, un chiosco bar e servizi vari.

Sono molte le attrazioni del nuovo stabilimento di Giovanni Rana, tra cui un ristorante in fase di restauro, un albergo-resort con sei camere e un’ampia area verde che conduce alla spiaggia della Baia delle Sirene. I sentieri di camminamento dello stabilimento sono stati pavimentati con materiali drenanti di qualità, e sono state costruite anche alcune casette in legno per le cabine e i bagni, insieme a un chiosco in muratura riqualificato sulla spiaggia.