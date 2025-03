Dove vedere le più belle fioriture di tulipani in Italia nel 2025

Anche in questa primavera 2025 è possibile visitare i più suggestivi giardini e parchi d'Italia, resi unici dalle fioriture di tulipani da Nord a Sud

Lavorare con le storie è la mia missione! Specializzata in storytelling di viaggi, lavoro come editor di narrativa e coach di scrittura creativa.

La fioritura dei tulipani in Italia è uno degli eventi naturali più attesi della primavera, uno spettacolo di colori che si verifica tra la seconda metà di marzo e l’inizio di maggio, variando in base alla varietà dei tulipani e alla zona geografica. Ogni anno, parchi storici, giardini botanici e castelli aprono le porte ai visitatori per ammirare la bellezza di questi fiori. Ecco dove trovarli!

Dove ammirare i tulipani in fiore nel Nord Italia

Amati fin dall’antichità per la semplicità della loro forma e la ricchezza cromatica, i tulipani trovano nel Nord Italia alcune delle location più suggestive per la loro fioritura.

In Veneto, la Villa Pisani Bolognesi Scalabrin a Vescovana (Padova) ospita “Giardinity”, un’installazione che ogni primavera accoglie oltre 60.000 tulipani. Il giardino, aperto quotidianamente, permette anche pic-nic durante il weekend e offre l’opportunità di soggiornare nel bed and breakfast situato nella villa storica.

Sempre in Veneto, il Parco Giardino Sigurtà a Valeggio sul Mincio celebra la “Tulipanomania” da marzo ad aprile, con un milione di tulipani che colorano i viali e le aiuole del parco. Il percorso include il viale delle aiuole fiorite, i giardini acquatici e la passeggiata panoramica.

In Piemonte, la Villa Taranto a Verbania ospita la “Festa del Tulipano” tra marzo e aprile, con un labirinto di tulipani lungo 400 metri. Il Castello di Pralormo, vicino a Torino, organizza la manifestazione “Messer Tulipano” dal 29 marzo al 1° maggio, con 100.000 tulipani in fiore.

Sempre in Piemonte, il Castello di Piea ad Asti apre il suo parco storico durante “Il Narciso Incantato”, evento che include anche la fioritura di oltre 40.000 tulipani. Il Castello Reale di Govone, ex residenza sabauda, celebra la primavera con la fioritura spontanea del “Tulipa oculus solis Saint-Amans”,evento che dura circa dieci giorni e include visite guidate e attività culturali.

In Lombardia, il campo “Tulipani Italiani” nel Parco delle Groane ad Arese accoglie i visitatori da metà marzo; qui, tra le 450 varietà di tulipani, è possibile raccogliere personalmente i fiori.

In Emilia-Romagna, il Tulipark di Bologna offre un’esperienza immersiva tra centinaia di varietà di tulipani, in un parco ispirato allo stile olandese; anche qui è permesso raccogliere i propri tulipani preferiti e partecipare ad attività dedicate.

I migliori luoghi per vedere i tulipani al Centro e Sud Italia

Il Centro Italia offre altrettante opportunità per ammirare le fioriture. A Roma il TuliPark accoglie i visitatori con giardini u-pick in stile olandese, dove è possibile raccogliere tulipani tra marzo e aprile. L’ingresso include la raccolta di alcuni fiori e l’accesso a diverse attività di intrattenimento.

Sempre nel Lazio, i Giardini della Landriana a Tor San Lorenzo-Ardea, a sud di Roma, ospitano l’evento “Primavera alla Landriana” dal 25 al 28 aprile. I visitatori potranno esplorare le “stanze” del giardino, ammirare i tulipani e partecipare a consulenze gratuite sulla cura delle piante.

Al Sud, in Sicilia, il campo naturale di tulipani di Blufi, nei pressi del Santuario Madonna dell’Olio (Palermo), offre uno spettacolo unico tra marzo e maggio; qui i tulipani selvatici di varietà “Tulipa raddii” colorano di rosso il paesaggio, creando un’atmosfera suggestiva ideale per gli amanti della natura e della fotografia.

Dalla Lombardia alla Sicilia, la primavera 2025 offrirà innumerevoli occasioni per godere della bellezza delle fioriture di tulipani in tutta Italia.