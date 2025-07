Fedez, retroscena sulla vendita di Villa Matilda sul lago di Como

Retroscena di Fedez sulla vendita di Villa Matilda, la splendida residenza adagiata sulle sponde del lago di Como ceduta di recente dal rapper

Fedez ha svelato un retroscena legato alla vendita di Villa Matilda, la splendida residenza sul lago di Como ceduta nel mese di luglio del 2025 dal noto rapper.

Villa Matilda, il retroscena di Fedez sulla vendita

Nell’intervista rilasciata a Forbes, Fedez ha parlato del settore immobiliare, svelando un retroscena sulla cessione di Villa Matilda sul lago di Como: “Non è il mio settore, io cerco di muovermi nei rami che conosco – ha spiegato il rapper – per quanto mi riguarda l’investimento sul Lago di Como mi è andato bene, c’è stata una plusvalenza importante; però vendere è una rottura di scatole, per me il gioco non vale la candela, non mi entusiasma avere degli immobili”.

Situata nel comune di Pognana Lario, la villa adagiata sulle sponde del lago di Como era stata acquistata nel 2023, prima della crisi sentimentale tra Fedez e Chiara Ferragni: i due avevano trascorso diversi momenti a Villa Matilda, in compagnia dei figli, dei familiari e degli amici.

Rimasta di proprietà di Fedez, la villa era finita al centro di numerose voci riguardanti la sua possibile cessione. A lungo si era parlato anche di possibili acquirenti, con qualcuno che aveva addirittura fatto il nome della popstar internazionale Rihanna, puntualmente smentito dall’entourage di Fedez.

Nel luglio del 2025 è arrivato l’annuncio ufficiale della vendita di Villa Matilda, tramite una nota delle agenzie immobiliari che si stavano occupando della compravendita. L’identità dell’acquirente non è stata resa nota ed è sconosciuto anche il prezzo ufficiale dell’operazione.

Tra musica e business, i progetti di Fedez

Il rapper ha affrontato diversi temi legati alle sue tante attività, rivelando che al momento quello della musica non è più il suo business principale: “Non è assolutamente al primo posto nel mio business ma rimane al primo posto rispetto ai miei sfoghi creativi. Il mio obiettivo è sempre stato quello di essere indipendente dal punto di vista economico rispetto alla musica, e non far sì che le mie economie dipendessero dalla musica. Questo mi dà una totale indipendenza rispetto alla scrittura di canzoni e progetti musicali”.

Lo stesso Fedez, presente nella classifica degli italiani con più follower su Instagram, ha poi spiegato di ragionare più come imprenditore che come artista: “Per me è più semplice lavorare e ragionare come imprenditore, semplicemente perché il mio lobo artista vive di molte più sofferenze, è molto combattuto rispetto al lato imprenditoriale”.

Chiusura dedicata all’avvento dell’intelligenza artificiale e a come può ripercuotersi sia sull’arte che sul settore imprenditoriale: “L’intelligenza artificiale da un mese all’altro fa passi da gigante – ha dichiarato Fedez – credo che l’avvento dell’AI sarà un cambiamento importante nel mondo per diverse sfere lavorative e di business“.

Per Fedez “l’intelligenza artificiale intaccherà vari settori, già li sta intaccando, ma non riuscirà a soppiantare la creatività umana. Se noi guardiamo le più grandi case history a livello di comunicazione e marketing nel mondo hanno tutte una costante, sono tutte dei corti circuiti e dei deragliamenti del sistema e se c’è una cosa che l‘intelligenza artificiale non sa fare è andare fuori dai binari”.