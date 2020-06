Fase 3, dai cinema ai teatri: cosa riapre il 15 giugno in Italia

La Fase 3 dell’emergenza Coronavirus in Italia prevede nuove riaperture a partire da lunedì 15 giugno. In particolare, riprendono gli spettacoli aperti al pubblico e riaprono le sale di teatro, le sale da concerto, le sale cinematografiche, con alcune cautele e precauzioni. Bisognerà attendere ancora, invece, per veder riprendere le attività in sale da ballo, discoteche e locali assimilati sia all’aperto che al chiuso.

Riprendono dal 15 giugno anche le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo, oltre alle attività di centri benessere, centri termali, centri culturali e centri sociali, a patto che Regioni e Province autonome abbiano accertato in maniera preventiva la compatibilità di queste attività con l’andamento della curva epidemiologica. Novità importanti, dal 15 giugno, anche per i bambini: da questa data le aree giochi nei parchi non sono più recintate e riaprono i centri estivi per bimbi dai 0 ai 3 anni.

Ma torniamo alla riapertura dei cinema, tra le novità più attese di questa Fase 3 dell’emergenza Coronavirus in Italia. Il dpcm dell’11 giugno, ha accolto le istanze degli esercenti e ha allentato le misure anti coronavirus previste dai protocolli del decreto precedente: al cinema e agli spettacoli dal vivo la mascherina è prevista (come per i ristoranti) in ingresso, in uscita e quando ci si sposta in sala (per esempio per andare al bagno), ma cade l’obbligo di indossarla durante la proiezione. I posti devono essere distanziati (una poltrona occupata e due libere) ma conviventi e familiari possono sedersi vicini. Caduto anche il divieto di aprire i punti di ristoro nelle sale cinematografiche.

Simone Gialdini, direttore generale Anec e Anem (associazione nazionale esercenti cinema e associazione multiplex), ha dichiarato all”Agi’: “È soltanto una partenza simbolica, con soli cento schermi accesi in tutta Italia, prevediamo di salire a duecento, cioé il 5% dei quattromila schermi italiani, entro sabato prossimo”. E poi: “Il nuovo dpcm è arrivato solo pochi giorni fa. Adesso riusciranno ad aprire solo le cento sale, tra schermi tradizionali e arene, che si erano preparate a farlo sulla base delle disposizioni regionali relative al decreto precedente”.

A Roma, per esempio, oltre alla Casa del Cinema, solo il multiplex del circuito Uci Cinemas nel centro commerciale Porta di Roma riapre il 15 giugno. Seguono, poi, il Delle Province d’Essai martedì 16 giugno, il multisala Madison e il Farnese giovedì 18 giugno, il circuito The Space il 1° luglio, il Lux, l’Odeon e il Tibur il 12 luglio, l’Adriano e l’Atlantic il 15 luglio e il Cineland il 31 luglio, anche se la sala di Ostia sta per inaugurare il drive-in.

Per quanto riguarda Milano, hanno già annunciato la riapertura da lunedì 15 giugno la catena di multisala Uci e il Cinema Anteo (che da lunedì riapre le sale all’aperto e dal 19 giugno le sue sale al chiuso). Seguono il Cinemino il 22 giugno e il Gloria il 2 luglio. Capitolo teatri: a Milano tornano in attività il Piccolo, il Franco Parenti, il Teatro del Buratto e il Menotti.

Fase 3, le sale cinematografiche che riaprono il 15 giugno

– Lazio

UCI Porta di Roma (Roma, dal 15 giugno)

Casa del Cinema (Roma, dal 15 giugno)

Cinema delle Provincie d’Essai (Roma, dal 16 giugno)

Cinema Madison (Roma, dal 18 giugno)

Cinema Farnese (Roma, dal 18 giugno)

Circuito The Space (Roma, dal 1°luglio)

Cinema Lux (Roma, dal 12 luglio)

Cinema Odeon (Roma, dal 12 luglio)

Cinema Tibur (Roma, dal 12 luglio)

Cinema Adriano (Roma, dal 15 luglio)

Cinema Atlantic (Roma, dal 15 luglio)

Cineland (Roma, dal 31 luglio)

– Lombardia

UCI Bicocca (Milano, dal 15 giugno)

UCI Orio (Bergamo, dal 15 giugno) )

AriAnteo Villa Reale – Arena Estiva (Monza, dal 15 giugno)

AriAnteo Palazzo Reale – Arena Estiva (Milano, dal 15 giugno)

AriAnteo nel Chiostro della Biblioteca di Treviglio – Arena Estiva (Bergamo, dal 15 giugno)

Anteo Palazzo del Cinema e CityLife Anteo (Milano, dal 19 giugno)

Cinemino (Milano, 22 giugno)

Il Gloria (Milano, 2 luglio)

– Piemonte

Palazzo del Michelerio – Arena Estiva (Asti, dal 15 giugno)

– Veneto

Cinema Fiume – Arena Estiva (Verona, dal 15 giugno)

– Liguria

Cinema Sivori (Genova, dal 15 giugno)

Palazzo Ducale – Arena Estiva (Genova, dal 15 giugno)

– Emilia-Romagna

Sotto le stelle del cinema in piazza Maggiore e alla Barca – Arena Estiva (Bologna, dal 1°luglio)

– Toscana

UCI Luxe Campi Bisenzio (Firenze, dal 15 giugno)

Arena di Marte – Arena Estiva (Firenze, dal 18 giugno).